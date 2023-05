Jucătorii de la Rapid, mârlănie maximă. Scandări revoltătoare după victoria cu FCSB

După ce Rapid a câștigat de o manieră categorică disputa cu FCSB, 5-1 chiar pe terenul vicecampioanei, jucătorii giuleșteni, alături de antrenorul Adrian Mutu și staff-ul tehnic al acestuia, au mers să îi salute pe fanii vișinii prezenți pe Arena Națională.

După ce au cântat și s-au bucurat împreună, suporterii rapidiști au luat-o pe arătură scandând: „Ale, ale, vă f***m nevestele / Ale, aleo, și le f***m la mișto”. La acest moment grobian au participat și unii dintre fotbaliști, care s-au întors cu spatele la suporterii lor și cu fața la peluza adversă, pentru a se vedea clar cui îi este adresată această scandare.

Adrian Mutu și staff-ul său nu au luat parte la acest moment, ca de fiecare dată. Antrenorul Rapidului a refuzat în mai multe rânduri de când a venit la Rapid să îi înjure pe adversari, alături de fani.

Ironii pe tot parcursul meciului

Giuleștenii au fost susținuți la meciul de pe Arena Națională de circa 2.400 de fani. Cum FCSB a pierdut titlul etapa trecută, în partida cu Farul, suporterii roș-albaștrilor, blazați, au fost dominați în majoritatea timpului de rivalii vișinii. Aceștia din urmă au ieșit în evidență prin ironiile adresate către FCSB-iști când au ținut să le reamintească acestora că au pierdut un nou campionat.

Căpitanul Cristi Săpunaru a ținut să le dedice suporterilor această victorie: Nu știu dacă am făcut meciul perfect, dar s-a văzut și la jucătorii lor. Erau cu capul în pământ. Acest meci pe care l-au avut la Farul i-a demoralizat rău. Meciul ăsta l-am jucat pentru suporteri și atât. Au cântat neîncetat și victoria asta e în totalitate a lor, merită toată stima. A fost un derby și am jucat pentru suporteri. Îmi doream să câștig meciul, atât. 5-1 sau 1-0… O să vină o vacanță, eu cel puțîn abia o aștept, sunt obosit.

Anul viitor o să avem obiectiv, 100%, locurile 1-3. Mai mult de 1-3? Dacă am spus 1-3 este inclusiv titlul. Dacă am juca singuri, am fi campioni în fiecare an. Dar e destul de greu. Locurile 1-3, cu mentalitatea asta ne batem la titlu”, a spus Cristi Săpunaru la finalul partidei de pe Arena Națională.