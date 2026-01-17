Rapid, chin cu ultima clasată, la minus 10 grade Celsius. Giuleștenii sunt din nou lideri în Superliga

După ce a obținut un singur punct în ultimele partide și a pierdut fotoiul de lider în favoarea Universității Craiova, Rapid a urcat sâmbătă seara temporar pe primul loc al clasamentului. Giuleștenii, fără șut pe poartă timp de o oră, au obținut o victorie chinuită cu ultima clasată, Metaloglobus.

Vișiniii lui Costel Gâlcă au început anul cu un joc dezlânat, care nu a produs aproape nimic în fața porții codașei clasamentului. Doar Alexandru Dobre, autorul unei ratări mari în minutul 49, când a trimis puţin pe lângă din interiorul careului, a mișcat cât de cât pe terenul înghețat din Giulești. Atacantul giuleștean a fost cel care a deblocat tabela, cu 10 minute înainte de finalul partidei, trecând toate cele trei puncte în contul Rapidului.

Victoria, obținută la minus 10 grade, i-a urcat temporar pe vișinii pe prima poziție a clasamentului din Superliga, cel puțin până luni, când Universitatea Craiova joacă pe terenul Petrolului.

În alte meciuri ale etapei a 22-a, disputate sâmbătă, UTA a învins cu 3-1 pe Unirea Slobozia, Iar Farul și Hermannstadt au remizat la 1.

Rapid - Metaloglobus Bucureşti 1-0 (0-0)

Giuleşti Arena - Bucureşti

A marcat: Dobre (80).