Rapid continuă fără înfrângere în Superliga, iar U Cluj rămâne fără victorie pe teren propriu. 0-0 pe Cluj Arena, în etapa 9

Universitatea Cluj și Rapid București au deschis etapa a 9-a din Superliga, meciul încheindu-se la egalitate, 0-0.

Rapid a ratat ocazia de a urca, cel puțin temporar, pe primul loc al clasamentului. Echipa lui Costel Gâlcă a bifat al patrulea egal din acest sezon (5 victorii și nicio înfrângere), în timp ce formația lui Ioan Ovidiu Sabău rămâne fără victorie acasă. Din patru meciuri, are trei remize și un eșec.

Bucureștenii și-au creat cele mai mari ocazii. În prima repriză, Christensen l-a învins pe portarul Gertmonas, dar Cristea a respins mingea de pe linia porții. În partea a doua, Petrila i-a pasat ideal lui Kader Keita, însă șutul ivorianului a fost scos spectaculos de sub bară de același Gertmonas.

Clujenii au fost aproape de gol în minutul 86, când mingea a lovit transversala, dar Kramer a reușit să respingă din fața porții.

După acest egal, Rapid își păstrează invincibilitatea și va încheia etapa pe locul secund în Superliga, cu 19 puncte. Universitatea Cluj a urcat temporar pe poziția a 6-a, dar ar putea să piardă câteva locuri până la finalul rundei.

Etapa viitoare, Rapid joacă acasă cu Hermannstadt, iar Universitatea Cluj întâlnește nou-promovata FC Argeș.

Echipele de start

U CLUJ: Gertmonas – Mikanovic, J. Cisse, I. Cristea (Capradosi 46), Chipciu – Artean, G. Simion (D. Codrea 79), Bic (Macalou 65) – Nistor (Postolachi 65) – A. Trică (Bota 64), Lukic. ANTRENOR Ioan Ovidiu Sabău

RAPID: Aioani – Cr. Manea (Onea 70), Paşcanu, Kramer, Braun – K. Keita, Vulturar (G. Gheorghe 79) – Al. Dobre (Hromada 46), T. Christensen, Petrila (Micovschi 79) – Koljic (Baroan 63). ANTRENOR Costel Gâlcă.