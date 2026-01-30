Play-off UCL: Urna i-a oferit un cadou lui Cristi Chivu. Adversar accesibil pentru Inter + Cele 8 confruntări stabilite

UEFA a organizat tragerea la sorți pentru play-off-ul fazei eliminatorii din Champions League, sezonul 2025/26, vineri, 30 ianuarie 2026, la sediul forului european din Nyon, Elveția.

În această rundă au intrat echipele care au încheiat faza ligii pe pozițiile 9–24, în timp ce primele opt clasate și-au asigurat calificarea directă în optimile de finală.

Cluburile au fost împărțite în două urne, în funcție de clasare

După finalizarea fazei ligii, au fost stabilite cele 16 formații care au fost împărțite în capi de serie și non-capi de serie.

Printre capii de serie s-au aflat Real Madrid, Inter, PSG, Newcastle, Juventus, Atletico Madrid, Atalanta și Bayer Leverkusen. Cealaltă urnă a fost alcătuită din Borussia Dortmund, Olympiacos, Club Brugge, Galatasaray, Monaco, Qarabağ, Bodø/Glimt și Benfica.

Sezonul 2025/2026 din UEFA Champions League. Confruntările din play-off

Cele opt dueluri care vor decide accederea în optimile de finală sunt următoarele:

- SL Benfica vs Real Madrid

- Bodø/Glimt vs Inter Milano

- AS Monaco vs PSG

- Qarabağ FK vs Newcastle United

- Galatasaray vs Juventus

- Club Brugge vs Atlético Madrid

- Borussia Dortmund vs Atalanta

- Olympiacos vs Bayer Leverkusen.

Milanezii lui Chivu, norocoși

Inter, formația antrenată de Cristi Chivu, a avut parte de o tragere la sorți favorabilă și a evitat duelul cu Benfica lui Mourinho, urmând să-și joace calificarea în optimile competiției împotriva norvegienilor de la Bodø/Glimt.

Calificarea se va decide în două meciuri, tur și retur, iar echipele considerate cap de serie vor beneficia, în mod normal, de avantajul de a juca a doua manșă pe propriul stadion. Programul este împărțit între zilele de marți și miercuri, fiecare echipă urmând să evolueze o dată în fiecare zi.

Partidele din tur vor avea loc pe 17 și 18 februarie 2026, în timp ce meciurile decisive sunt programate pentru 24 și 25 februarie 2026.