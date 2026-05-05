Arsenal Londra, prima finalistă a Ligii Campionilor la fotbal 2026. „Tunarii” n-au câștigat niciodată trofeul

Arsenal Londra a câștigat marți seară, pe teren propriu, manșa secundă a primei semifinale din Liga Campionilor la fotbal, scor 1-0. Unicul gol a fost marcat internaționalul englez Bukayo Saka, în minutul 44.

După 1-1 în tur, la Madrid, „tunarii” lui Mikel Arteta au jucat „italian” și au reușit să-și asigure pătrunderea în marea finală.

Pentru trofeul pe care nu l-a câștigat niciodată până acum (Steaua și l-a adjudecat pe 7 mai 1986), Arsenal va lupta cu PSG sau cu Bayern Munchen.

Arsenal a mai fost în finala UCL, în 2006, pe când era condusă de legendarul manager francez Arsene Wenger. A pierdut în fața Barcelonei, scor 1-2.

Meciul decisiv care va desemna cealaltă finalistă are loc miercuri seară, în Germania, de la ora 22:00. În tur, campioana Europei s-a impus cu 5-4, după un duel spectaculos.