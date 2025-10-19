Primul nume mare care părăsește FCSB după începutul dezastruos de sezon al campioanei

FCSB a suferit aseară o înfrângere greu de digerat pentru fanii săi, în faţa lui Metaloglobus, scor 1-2, confirmând forma slabă prin care trece de la începutul sezonului.

În iarnă, campioana se va despărți de atacantul Denis Alibec, sosit la gruparea roș-albastră la începutul stagiunii. Cum jucătorul de 34 de ani nu a marcat niciun gol și nici nu primește prea multe minute în tricoul FCSB, cele două părți au ajuns la rezilierea contractului, susține Fanatik.

Atacantul le-a mărturisit apropiaților că a fost o greșeală că a venit la echipa lui Gigi Becali, ignorând sfaturile acestora. În plus, el a fost criticat în dese rânduri de patron, deși pusese condiția, când a semnat contractul, să nu fie certat în public, iar în ultima vreme a intrat în colimatorul suporterilor roș-albaștri.

Ținta fanilor, după meciul cu Metaloglobus

Denis Alibec a jucat 11 minute contra lui Metaloglobus, dar a fost luat la rost de fani când a mers alături de coechipieri să salute galeria. „Ce aveți cu mine?”, le-a răspuns acesta suporterilor, gesticulând puternic, în momentul în care ultraşii l-au contestat, fiind cu greu ținut de colegii săi.

De altfel, fotbalistul de 34 de ani nu e ezitat să-și exprime nemulțumirea că joacă prea puțin: „Nu-mi place situația în care mă aflu, cred că ar trebui să joc mai mult, altfel n-am cum să capăt ritm. Am nevoie de minute, sper ca pe viitor să joc mai mult. Întrebați-l pe domnul Becali de ce joc doar 45 de minute. Nu mă simt confortabil. Când am venit la FCSB mă așteptam la altceva”, a declarat Denis Alibec după meciul pierdut de FCSB, 0-2 cu Young Boys Berna, în grupa Europa League.