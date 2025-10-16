FCSB îi face vânt fotbalistului accidentat la echipa națională: „Ce să fac cu el?”

Mihai Popescu, 32 de ani, nu mai are viață la FCSB. În viziunea patronului campioanei, prima „vină” a stoperul a fost că și-a schimbat religia, iar acum - faptul că s-a accidentat și a devenit inutil. Motiv pentru care va fi aruncat ca pe o măsea stricată.

Mihai Popescu a ieșit de pe teren duminică seară cu dureri mari, lăsându-i locul lui Virgil Ghiță, care a marcat golul victoriei în prelungiri. Apărătorul de la FCSB a fost deja operat în Italia și va lipsi până la 9 luni, estimează medicii. În această perioadă, întrucât s-a accidentat la națională, salariul îi va fi plătit de FIFA.

Angrenată în Europa League, Cupa României și SuperLiga, FCSB continuă să piardă jucători. Pe lângă absența de lungă durată a lui Joyskim Dawa, campioana României i-a pierdut acum și pe Mihai Popescu, respectiv Valentin Crețu. Totodată, Daniel Graovac este și el indisponibil cel puțin pentru partida cu Metaloglobus.

Gigi Becali a făcut un anunț despre Popescu, al cărui contract expiră la finalul acestui sezon. Patronul campioanei en-titre a spus că nu îi va prelungi înțelegerea.

„La Mihai Popescu durează, cred, 5-6 luni. Asta e. La altă echipă! Îi expiră contractul. Ce să fac cu el? Dacă e accidentat, ce să mai fac cu el? Mai durează 5-6 luni până revine.

Vreau fundaș central de 1,90, de genul lui Dawa, Ngezana. Asta e acum. Nu are rost să vorbim de el, are și el durerile lui.

Cum mai luăm acum? Dau niște bani, să vedem câți bani dau (n.r. - cei de la FIFA, care o vor compensa pe FCSB)", a declarat Becali, la Digi Sport.