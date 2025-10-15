search
Miercuri, 15 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Jackpot! Primele echipe din România care primesc bani de la FIFA pentru jucătorii calificați la CM 2026

0
0
Publicat:

FIFA va acorda sume mari de bani cluburilor care își trimit jucători la Cupa Mondială 2026. Deocamdată, doar doi fotbaliști din Superliga au reușit să se califice cu echipele lor naționale la turneul final de anul viitor: Joao Paulo, de la marea surpriză Capul Verde, și Siyabonga Ngezana, jucătorul Africii de Sud.

Joao paulo, mândria Oțelului. Foto sportgalati.com
Joao paulo, mândria Oțelului. Foto sportgalati.com

Forul internațional va distribui suma-record de 355 de milioane de dolari cluburilor din întreaga lume ca parte a unui Program de Beneficii pentru Cluburi extins, pentru echipele care vor avea jucătorii la Cupa Mondială, față de 209 milioane de dolari, cât a plătit în 2022, la ediția din Qatar. Printre acesta se află, deocamdată, Oțelul și FCSB, bineînțeles, dacă cei doi vor prinde loturile de 26 de jucători convocați.

10.000 de dolari pentru fiecare zi de la turneul final

FIFA va acorda 10.000 de dolari pentru fiecare zi în care jucătorii vor fi prezenți la turneul final găzduit de SUA, Canada și Mexic, banii urmând a fi împărțiți de clubul de care aceștia aparțin, dar și de echipele la care aceștia au evoluat în ultimii doi ani. Un fotbalist convocat la o națională calificată la CM 2026 are garantate minimum 22 de zile petrecute pe tărâm american (7 de pregătire, 14 în care se vor juca partidele din grupe și una după o eventuală eliminare după faza grupelor)

Președintele clubului Oțelul Galați, Cristian Munteanu, a declarat, pentru iAMsport.ro: ”Pentru noi este primul jucător din istoria clubului nostru, cred, nu sunt sigur, care joacă la o Cupă Mondială, nu-mi aduc aminte să fi fost altul. E o onoare pentru club și suntem bucuroși că avem unul dintre cei mai valoroși jucători din campionatul României. Din punctul meu de vedere, pot fi subiectiv, e unul dintre cei mai buni jucători în momentul acesta”, a spus Cristian Munteanu despre performanța reușită de Joao Paulo. Oficialul gălățenilor a completat: ”Mai mult ca sigur vom fi premiați și de FIFA că avem jucător calificat”.

Oțelul va împărți banii cu Sheriff Tiraspol

Suma minimă pe care o va acorda FIFA pentru fotbalistul din Capul Verde va fi așadar de 220.000 de dolari, bani care vor fi împărțiți de Oțelul cu Sheriff Tiraspol, echipă de la care a fost cumpărat fotbalistul în luna iulie a acestui an. Pe lângă Joao Paulo, în lotul Oțelului se mai află un fotbalist din Republica Capul Verde. Patrik Fernandes a jucat la naționala micuțului stat african, dar nu a mai fost convocat în ultima vreme.

În cazul FCSB, lucrurile sunt mai simple. Cum Nghezana joacă în 2023 la echipa campioană, roș-albaștrii vor încasa suma integrală, nefiind nevoiți să o împartă cu nimeni. La aceste sume se vor adăuga și altele, FIFA premiind și cluburile care au avut jucători la echipele naționale în timpul preliminariilor Cupei Mondiale. Astfel, sumele vor depăși o jumătate de milion de dolari pentru fiecare jucător care a evoluat în calificări și merge și la turneul final. 

Republica Capului Verde, numită și Republica Capul Verde, este o republică situată în regiunea Macaronesia din Oceanul Atlantic - arhipelag format din insulele Azore (Portugalia), Canare (Spania), Madeira (Portugalia) și Capul Verde (de sine stătătoare) - , în largul coastelor Africii de Vest. Are o populație de puțin peste 500.000 de locuitori, devenind oficial cel mai mic stat prezent la Cupa Mondială în întreaga istorie a competiției.
Sport

Top articole

Partenerii noștri

image
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui concept de viață familială”
digi24.ro
image
Un român s-a furișat în Muzeul Drents înainte de furtul Coifului de la Coțofenești. Legături cu o bandă de hoți de artă
stirileprotv.ro
image
Un bărbat deține cel mai lung nume din lume. Povestea din spatele celor 2.253 de cuvinte întinse pe 7 pagini pe certificatul de naștere
gandul.ro
image
Europa se reînarmează. UE lansează o amplă reformă a apărării în contextul amenințărilor Rusiei
mediafax.ro
image
A ratat calificarea la Mondial și e pe făraș de la FCSB! Reacția lui Gigi Becali. Exclusiv
fanatik.ro
image
Se pensionează la 48 de ani și vrea să lucreze în privat. Cine este Mihail Udroiu, judecătorul care a respins arestările din dosarul Nordis
libertatea.ro
image
Mel Gibson a început filmările la „Învierea lui Hristos”, continuarea pentru „Patimile lui Hristos”, din 2004, cu Maia Morgenstern
digi24.ro
image
„Domnule Băluță, patinoarul nu e frigider!” Spectatorii, cu căciuli și mănuși la meci, ieșeau afară ca să se încălzească
gsp.ro
image
Un angajat și-a luat inima în dinți și s-a dus în biroul milionarului: ”Pot să încep o relație cu fiica dumneavoastră?”
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Momentul în care o mamă e lovită mortal a fost filmat de camera de bord a mașinii. Șoferul accelerează înainte de trecerea de pietoni
antena3.ro
image
Raport devastator al Consiliului Europei: Tratament inuman și degradant în spitalele de psihiatrie din România
observatornews.ro
image
Adio, țigări cu filtru și electronice! Veste dură pentru fumătorii români
cancan.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
prosport.ro
image
Suma maximă pe care o mai poţi plăti cu bani lichizi. Plata cash, limitată
playtech.ro
image
Cine este deținutul-hacker care a reușit să spargă baza de date a penitenciarelor? ”Face parte din mafia italiană cibernetică”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Gigi Becali a primit pe stradă Noul Testament și după câteva secunde a făcut un gest neașteptat
digisport.ro
image
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență: Cu toții ar trebui să știe să tragă cu arma
stiripesurse.ro
image
Noi reguli pentru şoferi. MAI propune modificări majore la Codul Rutier
kanald.ro
image
S-a schimbat Codul Rutier – aplicația care te ajută să sancționezi șoferii agresivi în trafic. Cum funcționează, procedura completă
playtech.ro
image
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
wowbiz.ro
image
Vlăduța Lupău, declarații despre al treilea COPIL! Artista le-a arătat fanilor imagini cu burtica ei! Ea și Adi Rus mai au doi băieței, pe Iair și pe Isaia!
romaniatv.net
image
Adio carne de porc, chiar de Crăciun! ANSVSA face anunțul îngrijorător
mediaflux.ro
image
O nouă prezentatoare TV a știrilor de sport din România: „Acum am ocazia să îmbin această pasiune cu profesia mea”
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Zodii care pot regreta deciziile financiare luate în grabă: horoscop egiptean pentru 14 octombrie 2025
actualitate.net
image
Dezvăluire neașteptată! Mădălin Ionescu, părere sinceră despre Mircea Badea: „Pot să spun un singur lucru”. Au fost colegi de trust
click.ro
image
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
click.ro
image
Temperatura pe care medicul Vlad Ciurea o recomandă pentru un somn odihnitor. Câte grade trebuie să ai în dormitor
click.ro
Kate și William în vizită la Long Meadow Cider, au savurat mere, Profimedia (5) jpg
Ce plăcintă specială au pregătit Kate și William. Avem rețeta pentru care viitorii monarhi și-au suflecat mânecile în bucătărie
okmagazine.ro
Jennifer Aniston sursa foto Profimedia jpg
Jennifer Aniston și-a pus internetul în cap după ce-a recunoscut că nu suportă ideea adopției
clickpentrufemei.ro
Nicolae Ceaușescu (© „Fototeca online a comunismului românesc”)
Corupția în justiția comunistă din anii `80
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal în toiul nopții la Adriana Bahmuțeanu acasă! Poliția, chemată la 1 dimineața: „E o nenorocire”
image
Dezvăluire neașteptată! Mădălin Ionescu, părere sinceră despre Mircea Badea: „Pot să spun un singur lucru”. Au fost colegi de trust

OK! Magazine

image
Kate are ceva ce Meghan nu poate copia niciodată: aerul de prințesă Disney. Momentele în care te întrebi dacă-i vis sau realitate

Click! Pentru femei

image
Jennifer Aniston și-a pus internetul în cap după ce-a recunoscut că nu suportă ideea adopției

Click! Sănătate

image
Medic: „Demența începe la picioare!”