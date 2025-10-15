Jackpot! Primele echipe din România care primesc bani de la FIFA pentru jucătorii calificați la CM 2026

FIFA va acorda sume mari de bani cluburilor care își trimit jucători la Cupa Mondială 2026. Deocamdată, doar doi fotbaliști din Superliga au reușit să se califice cu echipele lor naționale la turneul final de anul viitor: Joao Paulo, de la marea surpriză Capul Verde, și Siyabonga Ngezana, jucătorul Africii de Sud.

Forul internațional va distribui suma-record de 355 de milioane de dolari cluburilor din întreaga lume ca parte a unui Program de Beneficii pentru Cluburi extins, pentru echipele care vor avea jucătorii la Cupa Mondială, față de 209 milioane de dolari, cât a plătit în 2022, la ediția din Qatar. Printre acesta se află, deocamdată, Oțelul și FCSB, bineînțeles, dacă cei doi vor prinde loturile de 26 de jucători convocați.

10.000 de dolari pentru fiecare zi de la turneul final

FIFA va acorda 10.000 de dolari pentru fiecare zi în care jucătorii vor fi prezenți la turneul final găzduit de SUA, Canada și Mexic, banii urmând a fi împărțiți de clubul de care aceștia aparțin, dar și de echipele la care aceștia au evoluat în ultimii doi ani. Un fotbalist convocat la o națională calificată la CM 2026 are garantate minimum 22 de zile petrecute pe tărâm american (7 de pregătire, 14 în care se vor juca partidele din grupe și una după o eventuală eliminare după faza grupelor)

Președintele clubului Oțelul Galați, Cristian Munteanu, a declarat, pentru iAMsport.ro: ”Pentru noi este primul jucător din istoria clubului nostru, cred, nu sunt sigur, care joacă la o Cupă Mondială, nu-mi aduc aminte să fi fost altul. E o onoare pentru club și suntem bucuroși că avem unul dintre cei mai valoroși jucători din campionatul României. Din punctul meu de vedere, pot fi subiectiv, e unul dintre cei mai buni jucători în momentul acesta”, a spus Cristian Munteanu despre performanța reușită de Joao Paulo. Oficialul gălățenilor a completat: ”Mai mult ca sigur vom fi premiați și de FIFA că avem jucător calificat”.

Oțelul va împărți banii cu Sheriff Tiraspol

Suma minimă pe care o va acorda FIFA pentru fotbalistul din Capul Verde va fi așadar de 220.000 de dolari, bani care vor fi împărțiți de Oțelul cu Sheriff Tiraspol, echipă de la care a fost cumpărat fotbalistul în luna iulie a acestui an. Pe lângă Joao Paulo, în lotul Oțelului se mai află un fotbalist din Republica Capul Verde. Patrik Fernandes a jucat la naționala micuțului stat african, dar nu a mai fost convocat în ultima vreme.

În cazul FCSB, lucrurile sunt mai simple. Cum Nghezana joacă în 2023 la echipa campioană, roș-albaștrii vor încasa suma integrală, nefiind nevoiți să o împartă cu nimeni. La aceste sume se vor adăuga și altele, FIFA premiind și cluburile care au avut jucători la echipele naționale în timpul preliminariilor Cupei Mondiale. Astfel, sumele vor depăși o jumătate de milion de dolari pentru fiecare jucător care a evoluat în calificări și merge și la turneul final.

Republica Capului Verde, numită și Republica Capul Verde, este o republică situată în regiunea Macaronesia din Oceanul Atlantic - arhipelag format din insulele Azore (Portugalia), Canare (Spania), Madeira (Portugalia) și Capul Verde (de sine stătătoare) - , în largul coastelor Africii de Vest. Are o populație de puțin peste 500.000 de locuitori, devenind oficial cel mai mic stat prezent la Cupa Mondială în întreaga istorie a competiției.