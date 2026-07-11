Președintele Emmanuel Macron se va afla în tribune la New York dacă Franța va disputa finala CM 2026

Președintele Franței, Emmanuel Macron, nu va fi prezent la semifinala Cupei Mondiale cu Spania, programată marți, la Dallas, deoarece pe 14 iulie are loc Ziua Națională a Franței. În schimb, dacă Mbappe și colegii săi vor obține calificarea în ultimul act, liderul de la Palatul Élysée este așteptat să asiste la finala din 19 iulie, de la New York, conform RMC.

Nu este deloc surprinzător, a devenit aproape o tradiţie. Aşa cum a lăsat să se înţeleagă preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, jucătorii echipei naţionale a Franţei vor putea conta pe sprijinul său în cazul unei finale a Cupei Mondiale, în data de 19 iulie, la New York.

După ce a învins Marocul cu 2-0 joi, echipa Franţei ţinteşte a treia finală consecutivă la Cupa Mondială. Pentru aceasta, va trebui să o elimine pe „La Roja”, care a reuşit cu greu să învingă Belgia (2-1) vineri, la Los Angeles, conform news.ro.

În cazul în care va ajunge în finală, echipa Franţei ar putea să-şi reîntâlnească marii rivali, argentinienii, care vor juca împotriva Elveţiei în noaptea de sâmbătă spre duminică, în sferturi. Sau va înfrunta câştigătoarea celui de-al treilea sfert de finală dintre Norvegia şi Anglia.