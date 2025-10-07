Povestea emoționantă a Ioanei Fecioru, campioana Spaniei la box. De la bătăile încasate de la partener la victoriile din ring

Ioana Fecioru, o româncă stabilită în Valencia, a devenit un nume cunoscut în Spania după ce a câștigat la puncte, prin decizie unanimă, titlul de campioană la box a acestei țări, la categoria super ușoară. Ea a câștigat după un meci de rar dramatism în fața sportivei Clara López, după fost după un meci de zece runde.

Trimisă la podea de adversară încă din prima rundă, românca și-a revenit ușor-ușor și a reechilibrat lupta. În a doua parte a meciului a început să domine, beneficiind de pregătirea fizică superioară. După zece reprize intense, arbitrii au dat verdictul la puncte pentru Ioana Fecioru: 96–93 (doi judecători) și 95–94 (un judecător). Astfel, Ioana Fecioru a devenit campioana Spaniei la categoria uşoară.

Bătăile au îndreptat-o spre box

Originară din Piatra Neamț și stabilită de mică în Valencia, românca e supranumită de iberici „Regina Estului”. A început boxul de performanță în adolescență, iar în urmă cu 6 ani a devenit campioană regională în Comunitatea Valencia, la categoria sub 62 de kilograme. A trecut la boxul profesionist în 2022, având până acum un palmares de 7 victorii și 3 înfrângeri.

Și cum campionii din box vin dintr-o lume în care nu totul este roz, și Ioana Fecioru a urmat aceeași poveste. Ea a mărturisit în presa spaniolă că s-a apucat de sport din cauza traiului groaznic pe care l-a avut alături de fostul partener. Ioana a suferit abuzuri din partea fostului iubit, iar pentru ea boxul a fost un refugiu, azi devenind o persoană apreciată în Peninsula Iberică: „Am trecut printr-o perioadă foarte dificilă în viața mea. Am suferit abuzuri din partea fostului meu partener și m-am simțit foarte rău”, a declarat sportiva, care, pe lângă luptele din ring, predă cursuri de box.