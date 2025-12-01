search
Delir sexist și religios pe bandă rulantă comis de Gigi Becali. Nu vrea selecționer străin la națională, dar are un cipriot pe bancă la FCSB

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Gigi Becali (67 de ani) s-a îmbujorat după 2-1 cu Farul, victorie care a dus FCSB-ul la două puncte de play-off. Omul de afacri a prins curaj și s-a dedat la noi derapaje în legătură cu femeile care activează în arbitraj, cu religia unui jucător de-ai săi, dar și cu eventuala numire a croatului Zeljko Kopic, antrenorul actual al lui Dinamo, pe banca echipei naționale a României. N-a scăpat nici grecul Kyros Vassaras, șeful CCA.

Iuliana Demetrescu este izgonită de patronul campioanei
Iuliana Demetrescu este izgonită de patronul campioanei

Mi-e frică mie de Dinamo? Ce să-mi facă mie Dinamo? O să fie meci greu, normal, dar o să-i spulberăm! Îi spulber pe valoare! Ei au într-adevăr un antrenor, dar noi avem echipă. Da, am antrenor și eu, dar numărul 1 e Kopic, e antrenor. Dacă el face din rahat bici...

Atunci când tu pui șef de arbitri un străin și pui și antrenor străin mai bine du-te și împușcă-te, înseamnă că ești națiune de doi lei. Împușcați-vă, bă! N-avem oameni bărbați în țara asta, din 20 de milioane, să conducă o instituție? N-avem să punem un antrenor din țara asta? Să ne împușcăm dacă punem antrenor străin la națională!

La mine, nu există echipă națională! Eu am pus tot timpul numai români, numai că nu au licențe, nu le dau nebunii de la Federație. Ăștia de la Federație sunt nebuni! Lasă, bă, omul, dă-i licență să antreneze, să vină la Becali să antreneze!

Asta e nebunia lumii care se întâmplă numai în România. Nu ne comparăm cu țările civilizate. Noi ne-am băgat în Europa acum și am luat bani de la ei, dar acum spunem că nu e bine în Europa. E bună Europa să-i luăm banii, dar nu și obiceiurile.

Eu spun ce cred! Tu îți dai seama, femeie să arbitreze bărbați? Pleacă, bă, de aici! Ei vor să amestece femeile cu bărbații, să fie tot una. Bă! Bărbatul e bărbat și femeia e femeie, nu amesteci tu că vrei, că așa vă convine vouă.

Măcar au avut minima decență să nu pună femei la meciuri tari. Vassaras nu e prost. Ăsta e hoț, e băiat deștept. Pune femei ca să le ia ochii la europeni. Ăia sunt nebuni, ei deja au luat-o razna”, a opinat Gigi Becali.

Susține că îl folosește pe cipriotul Elias Charalambous ca antrenor, iar nu un tehnician român, întrucât FRF nu acordă lidențe PRO în ritmul dorit de el.

Vrea să-l boteze pe Politic: „E sectant”

Becali caută să-și salveze investiția în Dennis Politic (25 de ani), jucător care nu dă randament, deși a fost adus ca o vedetă de la Dinamo. „Cred în Dennis Politic, când va exploda Politic, cred că își va reveni. Nu poate cineva să-i ia viteza și explozia pe care o are. El e foarte cuminte, cu bun simț. Eu l-am cunoscut, trebuie să prindă tupeu. Îi trebuie un meci mare.

Să-l vedem, poate îl botez acum în ianuarie, de Bobotează. El e sectant, îl fac ortodox. O să-i propun: «Hai, mă, să te fac om adevărat cu viață în tine, să te botez»”, a declarat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

Becali a mai avut un „client”, recent, în lotul FCSB. Patronul a fost foarte nemulțumit că fundașul Mihai Popescu a renunțat la ortodoxie și s-a făcut penticostal, la mijlocul lui 2025. Finanțatorul i-a reproșat frecvent acest lucru, deși fundașul era unul dintre favoriții săi pe teren, numindu-l chiar „cel mai bun transfer”, la finalul lui 2024.

Pe mijlocașul ofensiv Octavian Popescu, Gigi Becali spune că l-a botezat și i se adresează cu prenumele „George”.

