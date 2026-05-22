Ultimele știri

Mircea Lucescu știa că nu va mai prinde Paștele. Mărturii tulburătoare ale doctorilor: „Era convins că moare!”

Mircea Lucescu s-a stins din viață la data de 7 aprilie 2026, după o luptă cumplită cu leucemia. Printre puținii oameni care au știu despre boala care l-a răpus pe cel mai titrat antrenor din istoria României se afla și Ovidiu Ioanițoaia, jurnalist și apropiat al familiei Lucescu.

Mircea Lucescu a murit pe 7 aprilie 2026 Foto/EPA

Conform spuselor acestuia, la începutul anului, doctorii i-au oferit slabe șanse de viață lui Mircea Lucescu, astfel încât se credea că, ce mai probabil, antrenorul român nu avea să mai prindă Paștele. Cum s-a și întâmplat.

„Am fost unul dintre puținii care știau că se va prăpădi!”

Fostul tehnician a refuzat, pe de altă parte, orice sfat venit din afara familiei, căci ideea de a se retrage complet din activitate i-ar fi tăiat considerabil din zile. Mircea Lucescu a preferat să continue până în ultimul moment și să se stingă cu demnitate, făcând ceea ce iubea cel mai mult, chiar dacă medicii i-au recomandat un repaus obligatoriu.

Am fost unul dintre puținii oameni care au știut că se va prăpădi. El a avut leucemie, ceea ce, din păcate, aripa tânără a familiei n-a vrut să accepte. Lucescu a trăit toată viața în viteză și așa a și murit. Știam că boala e cumplită și, cam cu o lună înainte de a muri, poate mai puțin, doctorii mi-au spus că dacă prinde Paștele e o minune, la ce boală are el.

Din păcate, el nu a vrut să creadă și, dacă a crezut în sinea lui, nu a vrut să schimbe stilul de viață. Fotbalul l-a făcut om și tot fotbalul l-a omorât. N-ar fi trebuit să mai antreneze, să se agite, să trăiască în stres, dar el nu a conceput viața fără fotbal. Lucescu avea leucemie într-o formă avansată și doctorii știau că viitorul e sumbru.

„Le-a spus medicilor că ideal ar fi să moară pe teren!”

Din păcate, s-a prăpădit mai repede decât am crezut noi. Nici n-au mai încercat să îl convingă să se mai liniștească, pentru că el fără fotbal nu era om. Până la urmă, ăsta a fost destinul lui. În decembrie, când și-a făcut analizele, nu avea nimic, dar la vârsta noastră analizele sunt bune miercuri și joi proaste.

Doctorii îmi spuneau să-i transmit să nu mai antreneze. Unul dintre ei a zis că nu mai are voie nici să urce trei trepte. I-am spus doctorului că nu pot să-i spun să nu antreneze, pentru că e viața lui. Și, dacă e convins că moare, el tot asta va face. Am mers aproape zilnic la spital, la început nu a vrut să creadă. Când a acceptat ideea că e bolnav, pentru că năpădeau informațiile, le-a spus doctorilor: ideal ar fi să mor pe teren. Degeaba i-ar fi spus cineva 'nu te duce la Istanbul', că el și-ar fi asumat orice risc!, a spus Ovidiu Ioanițoaia, conform iamsport.ro.

Cea mai mare lecție primită de Dani Oțil de la Mihaela Rădulescu: „E unul dintre cele mai tari lucruri pe care le-am putut auzi de la o femeie”
