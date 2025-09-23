Petrolul Ploiești și-a numit un antrenor care n-a câștigat niciun trofeu în carieră. Ultima oară s-a afundat cu Gloria Buzău

După ce la meciul cu Unirea Slobozia, scor 0-1, a avut pe bancă un interimar, echipa de fotbal Petrolul Ploiești și-a numit astăzi un antrenor „plin”. Este vorba despre Eugen Neagoe (58 de ani), un tehnician care nu are niciun trofeu în palmares.

„Geană” vine după o experiență eșuată de la Gloria Buzău, care a retogradat în sezonul trecut din Superligă, și îl înlocuiește pe Liviu Ciobotariu, demis de conducere după startul de sezon deplorabil.

Neagoe este o soluție de avarie, după ce nume precum Marius Șumudică, Cristiano Bergodi și Florin Pârvu au refuzat propunerea.

Anunțul instalării în funcție a fost făcut astăzi, pe Facebook, de oficialii prahoveni, Neagoe semnând o înțelegere valabilă până la finalul acestei stagiuni, cu drept de prelungire dacă ploieștenii vor continua pe prima scenă a fotbalului românesc și în viitorul sezon.

De la începutul sezonului, două echipe au schimbat antrenorul cu care au bifat prima rundă: CFR Cluj și Petrolul Ploiești.