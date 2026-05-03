Petrolul a salvat un punct cu UTA și speră să evite retrogradarea în ultimele două etape

Petrolul Ploieşti a evitat in extremis înfrângerea în meciul cu UTA Arad, 1-1 (0-1), duminică seara, pe teren propriu, în etapa a 7-a din play-out și încă speră să evite locul de baraj pentru menținere/promovare în Superliga.

UTA a deschis scorul prin fundaşul Alexandru Benga (12), din cornerul executat de Alin Roman. Richard Odada (36) a ratat desprinderea dintr-o ocazie foarte mare. UTA a mai avut o şansă de închide partida, însă Alin Roman a ratat un penalty (48), acordat la un henţ comis de Danel Dongmo.

Arădenii au reuşit să marcheze în min. 62, prin Florent Poulolo, dar golul a fost anulat de arbitrajul video pentru ofsaid. În minutele adiţionale (90+2), David Ciubăncan a comis henţ la centrarea lui Valentin Gheorghe şi arbitrul Iulian Călin a dictat penalty după vizionarea reluărilor video. Gheorghe Grozav (90+7) a transformat lovitura de pedeapsă şi a adus un punct important gazdelor în lupta pentru evitarea retrogradării.

Petrolul - UTA Arad 1-1 (0-1)

Stadion Ilie Oană - Ploieşti

Au marcat: Grozav (90+7 - penalty)/ Benga (12).

Alin Roman (UTA) a ratat un penalty în min. 48 (şut pe lângă poartă).