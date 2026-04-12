Permis suspendat! Adrian Ilie, prins băut la volan în Vinerea Mare, după ce fusese condamnat la închisoare, în trecut, pentru aceeași greșeală

Adrian Ilie, fost internațional român, a rămas fără permis după ce a fost oprit de poliție în Vinerea Mare, în stațiunea Poiana Brașov. Incidentul a avut loc în jurul orei 21:30, când oamenii legii au constatat că acesta consumase alcool înainte de a se urca la volan.

Testarea a indicat o alcoolemie de 0,23 mg/l alcool pur în aerul expirat, valoare sub limita penală, ceea ce face ca fapta să fie tratată cu o contravenție. În consecință, permisul de conducere i-a fost suspendat pentru 90 de zile, conform legislației în vigoare. Informațiile au fost confirmate de reprezentanții IPJ Brașov, conform gsp.ro.

În 2023 i-a fost deschis dosar penal

Situația vine în contextul unui incident anterior, petrecut în 2023, când fostul fotbalist a fost depistat cu o alcoolemie și mai ridicată, 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat. Atunci, cazul a avut consecințe mai serioase, ducând ulterior la o condamnare cu suspendare, după ce acesta a refuzat recoltarea probelor biologice la Institutul Național de Medicină Legală.

„Eu am avut un virus în sânge de când eram tânăr și abia de vreo doi ani am scăpat de el. Și de aceea nu mai fac teste oriunde!”, spunea Adrian Ilie, pe atunci.

De această dată, însă, nivelul alcoolemiei l-a ferit de un nou dosar penal, cazul fiind încadrat doar ca abatere contravențională.