Performanță fabuloasă în Champions League: la 15 ani, a intrat în istorie

În seara de 4 noiembrie, s-a scris din nou istorie în Champions League, în meciul dintre Slavia Praga și Arsenal. Mikel Arteta, antrenorul „tunarilor”, l-a introdus pe teren pe puștiul Max Dowman, iar acesta a intrat direct în cărțile recordurilor.

Academicianul londonez, în vârstă de doar 15 ani și 308 zile, a devenit cel mai tânăr jucător care a evoluat vreodată în Liga Campionilor, depășindu-l pe Youssoufa Moukoko, care debutase pentru Borussia Dortmund la 16 ani și 8 zile.

Debutul lui Dowman a venit în minutul 73, într-un meci în care Arsenal s-a impus fără probleme, 3-0, în fața Slavia Praga. Golurile au fost semnate de Bukayo Saka (32') și Mikel Merino (46', 68').

„Este incredibil. Să-l vezi pe Max jucând la această vârstă în Champions League arată cât de talentat este și ce perspectivă uriașă are”, a fost reacția staff-ului londonez după meci.

Max Dowman, debut senzațional în Champions League

Max Dowman și-a făcut deja apariția în Premier League, într-un meci cu Leeds, și în Cupa Ligii, împotriva lui Brighton, unde a fost titular și a evoluat timp de 71 de minute.

Pe lângă Dowman, Arsenal a mai trimis pe teren un tânăr jucător: atacantul Andre Harriman-Annous, 17 ani, introdus în minutul 81, demonstrând că tineretul „tunarilor” promite viitorul clubului.

Recordurile în Champions League nu se opresc aici. Ansu Fati rămâne cel mai tânăr marcator din istoria competiției, reușind în 2019, la doar 17 ani și 40 de zile, un gol spectaculos pentru Barcelona împotriva lui Inter Milano. El este urmat de Lamine Yamal, care a marcat sezonul trecut pentru Barcelona la 17 ani și 68 de zile.



