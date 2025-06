Lumea tace, dar Guardiola nu se ferește de cuvinte: „Mă doare tot corpul când văd ce se întâmplă în Gaza, în special cu copiii”

Antrenorul echipei Manchester City, Pep Guardiola, a declarat că „simte o durere în tot corpul” când vede ce se întâmplă în Gaza și că asta nu e o chestiune de ideologie, ci mai degrabă de „dragoste pentru viață” și de grijă față de aproapele său, scrie EFE, citată de Agerpres.

Antrenorul spaniol a vorbit despre această problemă după ce a primit un doctorat onorific de la Universitatea din Manchester pentru succesele sale cu City și pentru munca Fundației sale, Guardiola Sala. ”Este foarte dureros să văd ce se întâmplă în zona Gaza. Mă doare tot corpul de la ce văd. Și vreau să fie clar, nu este vorba despre ideologie. Nu este vorba despre dacă am sau nu dreptate. Este vorba despre dragostea pentru viață și grija față de aproape.

Am putea vedea copii murind din cauza unei bombe într-un spital și să credem că nu are nicio legătură cu noi, dar atenție, noi am putea fi următorii. Următorii copii de patru sau cinci ani ar putea fi ai noștri. Când mă gândesc la copiii mei, Maria, Mario și Valentina... Când văd în fiecare dimineață coșmarul pe care toți acei copii trebuie să-l trăiască în Gaza, mă sperii foarte tare”, a spus Guardiola.

Povestea inspirațională a antrenorului

”Această imagine ne poate părea foarte îndepărtată, dar îmi amintește de o poveste. O pădure arde, iar toate animalele sunt speriate și nu au nicio speranță, dar o pasăre mică zboară dinspre mare, cărând apă în cioc. Un șarpe râde de ea și o întreabă: De ce faci asta? Nu vei stinge niciodată focul. Pasărea răspunde: Da, știu, dar îmi fac partea mea. Pasărea știe că nu va stinge focul, dar refuză să nu facă nimic. Este o lume care ne spune constant că suntem prea mici pentru a face diferența. Acest răspuns îmi amintește că puterea unui individ nu ține de scară; ține de alegere, de refuzul de a rămâne tăcut”, a mai spus acesta.

Pep Guardiola a primit o diplomă onorifică din partea Universității din Manchester (Anglia), ca recunoaștere a ''contribuției extraordinare'' pe a adus-o orașului de la numirea sa în postul de antrenor al echipei de fotbal Manchester City, în 2016. În vârstă de 54 de ani, Guardiola a condus-o pe City la câștigarea a șase titluri în Premier League, precum și a trofeului Ligii Campionilor, în 2023. El a fost premiat cu un doctorat onorific de către cancelarul universității, Nazir Afzal, la Whitworth Hall.