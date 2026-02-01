Pasionat de fotbal, rapperul Snoop Dogg a devenit coproprietar al unui club britanic. „Vrem în Premier League. Mereu mi-am dorit asta!”

Rapperul american Snoop Dogg și-a anunțat intenția de a face din Swansea City un club cunoscut la nivel mondial, potrivit BBC.

Artistul în vârstă de 54 de ani a intrat în acționariatul echipei din Championship în iulie anul trecut, preluând o participație minoritară și devenind coproprietar al clubului galez.

„Vrem să ducem Swansea în Premier League!”

Starul american spune că şi-a dorit întotdeauna să investească într-o echipă de fotbal şi că vrea să ajute Swansea să genereze venituri pentru a-i sprijini eforturile de a reveni în Premier League.

„Vreau să mă implic activ, vreau să duc clubul într-o direcţie în care poate nu a mai fost până acum! Vrem să ducem Swansea în Premier League, iar pentru asta vom avea nevoie de bani, asta este realitatea din lumea fotbalului în zilele noastre. Vreau să introduc acorduri de sponsorizare şi publicitate care să îi facă cunoscuţi la nivel mondial!”, a declarat el pentru Wales Online.

Rapperul de pe Coasta de Vest a vândut peste 30 de milioane de albume în întreaga lume, dar încă nu a asistat la un meci al echipei Swansea, deşi fiul său, Cordell Broadus, a fost prezent în loja oficialilor la meciul echipei galeze cu Watford, din august anul trecut.

„Întotdeauna am vrut să investesc într-o echipă de fotbal!”

Miliardara americană Martha Stewart, care s-a alăturat lui Snoop Dogg şi legendei Real Madrid, Luka Modric, în calitate de coproprietară a echipei Swansea în decembrie, a fost în Ţara Galilor pentru meciul împotriva echipei Wrexham, chiar înainte de Crăciun.

Swansea a declarat că Snoop Dogg va asista probabil la un meci în acest sezon, deşi nu există încă nicio confirmare cu privire la data la care va apărea la stadionul Swansea.com.

„Sincer, vreau să mă întâlnesc cu fanii! Aceşti fani sunt pasionaţi, sunt autentici şi vreau să aud ce au de spus când voi fi la Swansea. Ştiam că întotdeauna am vrut să investesc într-o echipă de fotbal, este un vis al meu de ani de zile, era doar o chestiune de a aştepta ocazia potrivită!”, a mai spus Snoop Dogg.

Modric a fost prima vedetă care s-a implicat la Swansea

Fostul câştigător al Balonului de Aur a fost numit coproprietar în aprilie anul trecut.

Proprietarii americani ai clubului Swansea, conduşi de Brett Cravatt şi Jason Cohen, cred că aducerea unor nume sonore la nivelul consiliului de administraţie va contribui la creşterea vizibilităţii clubului, ceea ce, la rândul său, va stimula veniturile, conform news.ro.