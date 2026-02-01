search
Duminică, 1 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Pasionat de fotbal, rapperul Snoop Dogg a devenit coproprietar al unui club britanic. „Vrem în Premier League. Mereu mi-am dorit asta!”

0
0
Publicat:

Rapperul american Snoop Dogg și-a anunțat intenția de a face din Swansea City un club cunoscut la nivel mondial, potrivit BBC.

Snoop Dogg Foto/Getty
Snoop Dogg Foto/Getty

Artistul în vârstă de 54 de ani a intrat în acționariatul echipei din Championship în iulie anul trecut, preluând o participație minoritară și devenind coproprietar al clubului galez.

„Vrem să ducem Swansea în Premier League!”

Starul american spune că şi-a dorit întotdeauna să investească într-o echipă de fotbal şi că vrea să ajute Swansea să genereze venituri pentru a-i sprijini eforturile de a reveni în Premier League.

„Vreau să mă implic activ, vreau să duc clubul într-o direcţie în care poate nu a mai fost până acum! Vrem să ducem Swansea în Premier League, iar pentru asta vom avea nevoie de bani, asta este realitatea din lumea fotbalului în zilele noastre. Vreau să introduc acorduri de sponsorizare şi publicitate care să îi facă cunoscuţi la nivel mondial!”, a declarat el pentru Wales Online.

Rapperul de pe Coasta de Vest a vândut peste 30 de milioane de albume în întreaga lume, dar încă nu a asistat la un meci al echipei Swansea, deşi fiul său, Cordell Broadus, a fost prezent în loja oficialilor la meciul echipei galeze cu Watford, din august anul trecut.

Foto/Facebook Swansea Scoop
Foto/Facebook Swansea Scoop

„Întotdeauna am vrut să investesc într-o echipă de fotbal!”

Miliardara americană Martha Stewart, care s-a alăturat lui Snoop Dogg şi legendei Real Madrid, Luka Modric, în calitate de coproprietară a echipei Swansea în decembrie, a fost în Ţara Galilor pentru meciul împotriva echipei Wrexham, chiar înainte de Crăciun.

Swansea a declarat că Snoop Dogg va asista probabil la un meci în acest sezon, deşi nu există încă nicio confirmare cu privire la data la care va apărea la stadionul Swansea.com.

„Sincer, vreau să mă întâlnesc cu fanii! Aceşti fani sunt pasionaţi, sunt autentici şi vreau să aud ce au de spus când voi fi la Swansea. Ştiam că întotdeauna am vrut să investesc într-o echipă de fotbal, este un vis al meu de ani de zile, era doar o chestiune de a aştepta ocazia potrivită!”, a mai spus Snoop Dogg.

Modric a fost prima vedetă care s-a implicat la Swansea

Fostul câştigător al Balonului de Aur a fost numit coproprietar în aprilie anul trecut.

Proprietarii americani ai clubului Swansea, conduşi de Brett Cravatt şi Jason Cohen, cred că aducerea unor nume sonore la nivelul consiliului de administraţie va contribui la creşterea vizibilităţii clubului, ceea ce, la rândul său, va stimula veniturile, conform news.ro.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Interviu cu Lolita, artista AI care a stârnit controverse: „Tehnologia nu omoară sufletul. Nu o să înlocuiesc niciodată artiști umani”
digi24.ro
image
Posibile rămășițe umane au fost descoperite lângă o locuință din Slobozia, de o persoană care își plimba câinele
stirileprotv.ro
image
Cât costă să scoți o măsea cariată în 2026. Câți bani cer medicii stomatologi în România
gandul.ro
image
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la miezul nopții
mediafax.ro
image
Anunțul BNR: „Se schimbă banii în România cu 1 februarie”. Se întâmplă pentru prima oară în ultimii 25 de ani
fanatik.ro
image
Anton Samoilenko, adjunct al Administrației Militare din Herson: „De fiecare dată când din Moscova se pronunță «pace», regiunea noastră este bombardată și mor oameni”
libertatea.ro
image
Rețeaua Iran-Occident. Cum a construit fiul ayatollahului un imperiu care protejează familia Khamenei în caz de „apocalipsă” politică
digi24.ro
image
Florin Tănase a plecat cu taxiul de la Belgrad, pentru a ajunge mai repede la București: „Asta spune multe despre el”
gsp.ro
image
Spectaculos: Karim Benzema revine în Europa, la 38 de ani!
digisport.ro
image
Guvernul oferă o reducere de 50% la impozitul pe proprietate pentru românii din zonele defavorizate ale țării
stiripesurse.ro
image
Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces
antena3.ro
image
Cum poţi face un ban în plus cu hainele de care ai uitat în dulap. Fenomenul ia amploare
observatornews.ro
image
Cum l-a ucis, de fapt, pe băiatul de 15 ani. Călăul lui Mario a spus adevărul
cancan.ro
image
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
prosport.ro
image
Acte necesare pentru vânzarea unei case. Documentul fără de care nu poţi înstrăina un imobil
playtech.ro
image
De ce i s-a spus ”Groapa din Ștefan cel Mare” stadionului Dinamo. De unde provine, de fapt, denumirea
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”Șocant”. În sfârșit: s-a aflat adevărul despre starea lui Michael Schumacher, la 12 ani de la accident
digisport.ro
image
Atenție, proprietari de apartamente! Dărâmarea unui perete sau instalarea unei noi cabine de duș vă poate duce direct în instanță
stiripesurse.ro
image
Vasilica, o româncă de 49 de ani, s-a stins din viață în Italia. A avut grijă de mama și sora ei până în ultima clipă
kanald.ro
image
Mesajul pe care minorul de 13 ani l-ar fi trimis familiei lui Mario, la scurt timp după crimă. Plănuiesc sau nu părinții lui să îl scoată din țară: „Intenționează să ducă băiatul…”
wowbiz.ro
image
Casa de Pensii, anunț pentru pensionari: ajutor de 1.300 de lei din martie. Categoriile care se încadrează
romaniatv.net
image
Pensii februarie. Plățile s-ar putea face diferit pentru români. Ce schimbări ar aduce Ministerul Finanțelor pentru februarie
mediaflux.ro
image
Florin Tănase a plecat cu taxiul de la Belgrad, pentru a ajunge mai repede la București: „Asta spune multe despre el”
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
A murit Catherine O’Hara, actrița care a jucat-o pe mama lui Kevin din „Singur acasă”
actualitate.net
image
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”
click.ro
image
Horoscop februarie 2026. Racii trec prin transformări, Leii învăța lecții importante, în viețile Vărsătorilor intră oameni cheie
click.ro
image
Rețeta românească pe care familia Mirelei Vaida o adoră: „Hai să vă arăt ce mănânc eu într-o zi”
click.ro
Rania și soțul, Insta png
S-a rupt lanțul de iubire în Iordania? Mariajul dintre Regina Rania și Regele Abdullah ar fi pe făraș
okmagazine.ro
Prințul William și George GettyImages 2252545276 jpg
Prințul George, pe punctul de a rupe tradiția regală! O decizie importantă privind viitorul său a fost luată
okmagazine.ro
RA 010861 JPG
Adda și Cătălin: „Cea mai mare superputere, calitate și cel mai uriaș defect al nostru este sinceritatea‟
clickpentrufemei.ro
animalul adus in romania de romani jpg
Locul unde soldații romani sufereau cel mai mult - ce au descoperit arheologii in latrine?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mănăstirea din România care l-a impresionat pe Dan Negru. A comparat-o cu Capela Sixtină și Sagrada Familia
image
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”

OK! Magazine

image
Bani, putere și ranchiună regală: venitul colosal al Prințului William îi lasă pe Harry și Meghan cu un gust amar

Click! Pentru femei

image
„America e prea periculoasă acum!” Trupa Queen refuză să mai concerteze acolo

Click! Sănătate

image
Această iluzie optică dezvăluie cum îți funcționează mintea