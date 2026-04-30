Partenerul lui Hagi, atac la Răzvan Burleanu: „Dacă nu beau o cafea, mă ia somnul”

Implicat la clubul Farul Constanța, unde însă nu a fost consultat când a fost luată ultima decizie majoră, Ciprian Marica (40 de ani), fost internațional, a atacat conducerea FRF, în special pe președintele Răzvan Burleanu (41 de ani).

„Iertați-mă, dar dacă nu beau o cafea înainte, mă ia somnul. Este genul de discurs care mă plictisește. Nu-mi spune nimic, mă pierde undeva.

Finalul e cel care mă interesează, în care spune că totul e bine”, a comentat la digisport cel care a marcat 25 de goluri în 71 de apariții pentru naționala României.

Marica și-a declarat public intenția de a candida la șefia federației la următoarele alegeri, de peste 4 ani.

Acționar minoritar la Farul, ca și Hagi, cu 10% din pachetul de acțiuni, Marica le taie entuziasmul celor care cred că vor urma minuni la națională odată cu venirea „Regelui”:

„Mă bucur pentru că Gică e un om pasionat, care vorbește 24 din 24 despre fotbal. Iubește România cum puțini o fac și are această pasiune teribilă pentru acest sport.

Dar nu va juca Gică Hagi! Atunci când a venit Mircea Lucescu l-am primit ca pe un salvator. Sper să nu se întâmple același lucru și cu Gică Hagi....

Nu cred că Gică Hagi are o baghetă magică și va schimba lucrurile acum din temelii. Mai ales că a spus-o și la conferință – el va fi doar antrenor.

Păi, responsabili sunt toți cei de acolo care au clădit această bază de selecție. Iar fotbalul românesc suferă grav, așa cum nu a suferit demult”.