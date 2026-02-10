Medicamentul de slăbit promovat de Serena Williams la Super Bowl a produs reacții adverse. Sportiva nu exclude revenirea în tenis

La 44 de ani, fosta jucătoare de tenis Serena Williams continuă să atragă atenția, deși a dispărut din circuitul feminin, cu un spot publicitar care a rulat pe ecrane la Super Bowl, meciul în care Seattle Seahawks a învins-o pe New England Patriots cu 29-13.

Serena a devenit ambasadoare al produsului care a ajutat-o să slăbească enorm, iar reclama cu fosta jucătoare de tenis a apărut în timpul finalei NFL. Reacții nu au fost însă favorabile.

„Vrei să luăm otrava ta?” și „E chiar trist că una dintre cele mai mari sportive din lume promovează fără rușine medicamente de slăbit” sunt câteva dintre reacții de după apariția reclamei.

„Dacă cineva are probleme cu greutatea sau vrea să aibă grijă de sănătatea lui, trebuie să se bazeze pe trei piloni: exerciții fizice, mâncatul sănătos și somnul. Medicamentul pe care-l promovează Serena are zeci și zeci de efecte secundare, cum ar fi greață, vărsături, diaree, constipație, dureri abdominale, reflux, căderea părului, oboseală”, a scris Jose Moron, de la Punto de Break.

Pentru a slăbi în jur de 15 kilograme, Serena Williams a urmat cu un medicament bazat pe GLP-1, făcut inițial pentru diabetici, dar care este folosit și pentru slăbit pentru că reglează glicemia și scade pofta de mâncare.

Numele sportivei, pe lista sportivilor eligibili pentru controlul antidoping

După ce a slăbit, sportiva din SUA se simte în mare formă și gata să impresioneze pe teren. La începutul anului, cu ocazia unui interviul acordat pentru Australian Today Show, vorbele Serenei au făcut carieră. A fost pusă să comenteze faptul că numele său a apărut în Registered Testing Pool, lista celor eligibili pentru controlul antidoping.

Legenda americană a deschis ușa către o posibilă revenire. În ultimul său interviu, fosta număr 1 mondial a sugerat că o întoarcere pe teren nu este exclusă, fără a indica însă un interval de timp.

Serena Williams, care a jucat ultimul ei turneu în 2022, terminând în turul trei la US Open, a încheiat conversația râzând: „Uite, nu pot discuta despre acest subiect...”. Perspectiva de a o vedea din nou pe teren, poate călcând pe urmele surorii sale Venus și provocându-le din nou pe tinerele din circuit, continuă să alimenteze visele fanilor săi.