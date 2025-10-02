Video Organizatorul galei în care o femeie a fost adusă în lanțuri recidivează: Perversu', huiduit după ce a mimat lupta cu o profesionistă. Cine se află în spatele galelor RFX

Un meci care s-a dorit să fie „bătălia sexelor” din tenis a avut loc pe 30 septembrie, la Sala Polivalentă din București, cu ocazia galei RFX 50. Prilej cu care pugilista Loredana Marin (22 de ani) a fost implicată într-o luptă din cadrul galei cu reguli de MMA cu o persoană fără pregătire sportivă sau cu un trecut de sportiv.

Campioana europeană la box la juniori a intrat în ring și s-a luptat cu Sorin Ion, cunoscut drept „Perversu de pe Târgu Ocna”. În ciuda diferenței evidente de categorie, Loredana Marin, o sportivă profesionistă, a reușit să câștige meciul!

Victoria a fost obținută în urma abandonului lui Sorin Ion. După puțin peste 4 minute în care cei doi au părut că evită să se lovească, bărbatul s-a dus la arbitru și i-a comunicat că abandonează meciul.

„Nu mai pot”, i-a spus Sorin Ion arbitrului, care a oprit jocul, spre nemulțumirea publicului, care a început să huiduie copios, taxând circul pus în scenă.

„Am vrut să demonstrez că și o femeie poate să stea în fața oricui. Forța și disciplina nu au gen”, a scris Loredana Marin, pe Instagram, după meci. În trecut, Perversu' s-a bătut cu două femei.

Perversu' a devenit celebru după un interviu dat la postul Pro TV în urmă cu mai mulți ani în care spunea cu umor că „mi-a dat de m-a julit!”.

Lupte din circuitul RFX sunt promovate pe site-ul lasvegas.ro, care aparține operatorului de jocuri de noroc Las Vegas, construit de frații Sorin și Mihăiță Doroftei.

Cei care își fac cont pe această platformă, care are licențiată valabilă în România, pot paria pe rezultatul duelurilor din ring. Se poate miza pe aceste lupte exclusiv pe site-ul organizatorului.

Specialiștii în jocuri de noroc atrag atenția asupra unui aspect, anume faptul că amatorii de pariuri intră într-un circuit periculos.

Anume, casa de pariuri deține controlul balanței (pe care dintre combatanți s-a pariat mai mulți bani că va câștiga duelul) și, în calitate de organizator, poate influența rezultatul luptei din ring, astfel încât să obțină profit.

AFIȘUL GALEI DIN 30 SPETEMBRIE

Toți luptătorii din gală sunt „brenduiți” cu logo-ul Las Vegas. Organizatorul acestor gale de valoare sportivă îndoielnică este Sebastian Vieru, cel care a pus în scenă și lupta dintre două personaje de pe TikTok, „Floricica Dansatoarea” și Costică Prisecaru, personaje de TikTok.

În gala respectivă, o persoană a fost adusă în lesă, stârnindu-se discuții aprinse în spațiul public. Un alt personaj cu notorietate pus să se lupte în schimbul banilor este basarabeanul Tolea Ciumac.

În urmă cu doi ani, ceva similar până la un anumit punct cu lupta Perversului cu Lopredana a avut loc în Rusia, unde a fost organizată o luptă între un bărbat de 240 de kilograme, Grigory Chistyakov, și o femeie de doar 60 de kilograme, Aleksandra Stepakova, meci numit pe internet „lupta rușinii”.