search
Luni, 8 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Wizz Air a anunțat redeschiderea operațiunilor de pe Aeroportul din Târgu Mureș

0
0
Publicat:

Wizz Air a anunțat redeschiderea operațiunilor de pe Aeroportul din Târgu Mureș, precizând că, odată cu alocarea unei aeronave moderne Airbus A320neo, compania va opera un total de 39 de aeronave în România iarna aceasta.

Avion Wizz Air în zbor
Wizz Air a anunțat redeschiderea operațiunilor de pe Aeroportul din Târgu Mureș. Foto arhivă

Astfel, compania oferă acum 10 rute către opt țări de pe Aeroportul Internațional „Transilvania” Târgu Mureș. Compania aeriană continuă să pună la dispoziție opțiuni de călătorie accesibile, răspunzând cererii tot mai mari pentru zboruri convenabile, cu bilete deja disponibile pe site-ul oficial Wizz Air și prin aplicația mobilă, începând de la doar 79 RON.

Târgu Mureș a fost primul aeroport din România de pe care Wizz Air a operat, cu zborul inaugural în 2006. Astăzi, după mai bine de 19 ani și cu o poziție consolidată în România, compania face încă un pas înainte în extinderea operațiunilor sale. Noua aeronavă alocată va îmbunătăți conectivitatea orașului prin lansarea a nouă rute. Începând cu 29 martie 2026, pasagerii vor putea zbura de la Târgu Mureș către Bruxelles Charleroi (Belgia), Larnaca (Cipru), Paris Beauvais (Franța), Dortmund și Memmingen (Germania), Milano Bergamo și Roma Fiumicino (Italia), Basel (Elveția), precum și Londra Luton (Marea Britanie), în completarea rutei deja existente către Budapesta.

De la începutul operațiunilor sale din România, în 2006, Wizz Air și-a consolidat constant investițiile în țară, recunoscând-o drept o piață strategică. În prezent, compania operează 219 de rute de pe 14 aeroporturi românești, conectând pasagerii cu 82 de destinații din 27 de țări. Pe parcursul celor 19 ani de activitate, Wizz Air a înființat nouă baze operaționale la București Băneasa, București Otopeni, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Sibiu, Suceava și Timișoara, la care se adaugă acum cea mai nouă bază din Târgu Mureș. Compania are peste 1.600 de angajați în România.

Vorbind în cadrul unei conferințe de presă, András Radó, directorul Departamentului de Comunicare al Wizz Air, a spus: „Redeschiderea bazei noastre din Târgu Mureș este un moment de mândrie pentru Wizz Air, dat fiind că acesta a fost primul aeroport din România de pe care am operat, în 2006. Aproape două decenii mai târziu, revenim cu un angajament reînnoit, alocând o aeronavă modernă Airbus A320neo, lansând nouă rute noi și oferind în total 10 conexiuni. România rămâne o piață-cheie pentru noi, cu 43 de aeronave anunțate pentru operare în țară și o rețea în continuă dezvoltare. Investițiile locale constante reflectă angajamentul nostru de a oferi opțiuni de călătorie mai accesibile și fiabile, consolidând totodată conectivitatea regiunii”.

Revenirea puternică a companiei Wizz Air este un moment de referință: ne reconectăm la Europa, dar acesta este doar începutul. Este primul pas important. Misiunea noastră este să transformăm acest avantaj într-un câștig durabil. Anunțul de astăzi nu închide un capitol, ci deschide unul ambițios! De acum, întrebarea nu mai este dacă traficul aerian va porni sau nu, ci dacă Aeroportul din Târgu Mureș va reuși să modeleze el însuși viitorul regiunii”, a aspus, la rândul său, Csibi Attila-Zoltán, vicepreședinte al Consiliului Județean Mureș

Peti András, directorul Aeroportului Internațional „Transilvania” Târgu Mureș, a adăugat: „Staționarea unei aeronave de bază impune cele mai înalte standarde profesionale și de siguranță. Provocarea a fost mare, însă echipa noastră a performat: ne-am pregătit prin dezvoltarea personalului, modernizări tehnologice și consolidarea sistemelor de securitate”.

image
Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cele trei puncte la care țarul nu va renunța. Consilierul lui Putin dezvăluie liniile roșii peste care Rusia nu va trece
digi24.ro
image
Tragedie în Tenerife. Doi cetățeni români au murit, după ce un val uriaş a lovit o piscină naturală
stirileprotv.ro
image
Ce pensie primesc badantele românce din Italia, după ani de muncă. Peste un milion de conaționali trăiesc în această țară
gandul.ro
image
Știri false despre „alimente contaminate din Ucraina” se răspândesc în mediul online din Polonia
mediafax.ro
image
Top 10 povești surprinzătoare cu Ciprian Ciucu: socrul său e instalator, Bolojan l-a învățat cum să nu ia șpagă și seamănă perfect cu Mauricio Pochettino
fanatik.ro
image
CTP, necruțător cu Nicușor Dan: „Asta nu i-a reușit nici măcar lui Băsescu!” I-a făcut bilanțul după 7 luni de mandat și a tras o concluzie
libertatea.ro
image
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR. Drulă, executat de miniștrii USR, Băluță pierde din cauza lui Grindeanu
digi24.ro
image
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Nu a putut să mănânce. S-a tratat cu un vraci chinez”
gsp.ro
image
Ionel Ganea a luat decizia, la 6 luni după ce copilul său de 2 ani a murit. Mesajul transmis de fostul fotbalist
digisport.ro
image
Marea 'incompabilitate' a lui Ciprian Ciucu: Cu ce echipă ține noul primar al Capitalei
stiripesurse.ro
image
În Franța au fost scoase la vânzare mai multe castele și conace istorice în zone pitorești. Costă cât un apartament în București
antena3.ro
image
Primăria, lăsată "moştenire". O tânără conduce o comună din Botoşani după ce părinţii ei au fost primari
observatornews.ro
image
Cum arată cuibușorul de nebunii în care Rodica Stănoiu se ascundea cu 'puiuțul' mai tânăr cu 50 de ani. Fosta ministresă 'renăscuse' lângă iubit
cancan.ro
image
FOTO. Valentina Pelinel, apariție în piele la 45 de ani
prosport.ro
image
Tabel: pensia estimată pentru fiecare meserie după 35 de ani vechime. Cine câștigă cel mai bine la bătrânețe
playtech.ro
image
Biroul Electoral Municipal a dispus eliminarea unei postări pro-Ciucu de pe contul lui Ilie Bolojan, chiar în ziua alegerilor. Mesajul a rămas ore întregi pe Facebook
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
K.O. în runda a 4-a! Reacția Anamariei Prodan, după ce l-a văzut pe Ronald Gavril
digisport.ro
image
SURSE La Guvern se pregătesc 2 OUG-uri: Îngheață toate salariile din sistemul bugetar
stiripesurse.ro
image
Trei zile de ninsori în decembrie: Accuweather anunță când se vine iarna în București
kanald.ro
image
Obiceiul nemțesc de a deschide larg ferestrele inclusiv iarna funcționează, spun...
playtech.ro
image
Vești de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu. Fiicele lui au venit de urgență în țară: „A slăbit 30 de kilograme”
wowbiz.ro
image
Cine este și cu ce se ocupă soția lui Ciprian Ciucu. Cristina Simona este o femeie foarte frumoasă și deșteaptă. Ce job greu are. Noul primar general și soția lui au împreună o fetiță
romaniatv.net
image
Pensia din România în funcție de meserie. Diferențe majore între profesii TABEL COMPLET
mediaflux.ro
image
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: „Nu a putut să mănânce. S-a tratat cu un vraci chinez”
gsp.ro
image
Crima pasională din Ploiești. Viața medicului Roxana Călin după ce a ucis-o pe soția amantului. S-a recăsătorit cu un bărbat din domeniul juridic și călătorește de la Monaco în toată lumea
actualitate.net
image
Descoperire fantastică. Organul care produce aproape toată serotonina din corp. Nu e creierul. Din cauza asta ne îmbolnăvim de anxietate și depresie
actualitate.net
image
Numerologia anului 2026 indică un an deosebit. Datele-cheie ale anului și predicțiile după ziua de naștere
click.ro
image
Cristian Gațu se căsătorește la vârsta de 80 de ani, după ce și-a părăsit nevasta: „Va fi doar între noi”. Când va avea loc evenimentul
click.ro
image
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
click.ro
Charlene, Albert și copiii, felicitarea de Crăciun 2025, Foto Vanessa von Zitzewitz, Palatul Princiar jpg
Felicitarea regală a anului: Familia Princiară din Monaco strălucește în atmosfera de Crăciun
okmagazine.ro
aaron burden CKlHKtCJZKk unsplash jpg
Obiceiuri-cheie recomandate de psihologi care îți pot îmbunătăți viața
clickpentrufemei.ro
Craniu uman neobișnuit, în formă de cub, descoperit în Mexic (© INAH)
Craniu uman neobișnuit, în formă de cub, descoperit în Mexic
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Monica Pop, dată afară din restaurant! Ireal ce i-a făcut un angajat medicului și prietenelor sale: „Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, erau consternați”
image
Numerologia anului 2026 indică un an deosebit. Datele-cheie ale anului și predicțiile după ziua de naștere

OK! Magazine

image
Momentul superb mamă-fiică dintre Kate Middleton și Prințesa Charlotte! Au strălucit la concertul special de colinde

Click! Pentru femei

image
Nu numai că arată ca un copil, dar se și poartă ca unul! Ce imaturitate a comis logodnicul lui Miley Cyrus

Click! Sănătate

image
Aceste cinci boli îți pot face respirația insuportabilă