Wizz Air a anunțat redeschiderea operațiunilor de pe Aeroportul din Târgu Mureș, precizând că, odată cu alocarea unei aeronave moderne Airbus A320neo, compania va opera un total de 39 de aeronave în România iarna aceasta.

Astfel, compania oferă acum 10 rute către opt țări de pe Aeroportul Internațional „Transilvania” Târgu Mureș. Compania aeriană continuă să pună la dispoziție opțiuni de călătorie accesibile, răspunzând cererii tot mai mari pentru zboruri convenabile, cu bilete deja disponibile pe site-ul oficial Wizz Air și prin aplicația mobilă, începând de la doar 79 RON.

Târgu Mureș a fost primul aeroport din România de pe care Wizz Air a operat, cu zborul inaugural în 2006. Astăzi, după mai bine de 19 ani și cu o poziție consolidată în România, compania face încă un pas înainte în extinderea operațiunilor sale. Noua aeronavă alocată va îmbunătăți conectivitatea orașului prin lansarea a nouă rute. Începând cu 29 martie 2026, pasagerii vor putea zbura de la Târgu Mureș către Bruxelles Charleroi (Belgia), Larnaca (Cipru), Paris Beauvais (Franța), Dortmund și Memmingen (Germania), Milano Bergamo și Roma Fiumicino (Italia), Basel (Elveția), precum și Londra Luton (Marea Britanie), în completarea rutei deja existente către Budapesta.

De la începutul operațiunilor sale din România, în 2006, Wizz Air și-a consolidat constant investițiile în țară, recunoscând-o drept o piață strategică. În prezent, compania operează 219 de rute de pe 14 aeroporturi românești, conectând pasagerii cu 82 de destinații din 27 de țări. Pe parcursul celor 19 ani de activitate, Wizz Air a înființat nouă baze operaționale la București Băneasa, București Otopeni, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Sibiu, Suceava și Timișoara, la care se adaugă acum cea mai nouă bază din Târgu Mureș. Compania are peste 1.600 de angajați în România.

Vorbind în cadrul unei conferințe de presă, András Radó, directorul Departamentului de Comunicare al Wizz Air, a spus: „Redeschiderea bazei noastre din Târgu Mureș este un moment de mândrie pentru Wizz Air, dat fiind că acesta a fost primul aeroport din România de pe care am operat, în 2006. Aproape două decenii mai târziu, revenim cu un angajament reînnoit, alocând o aeronavă modernă Airbus A320neo, lansând nouă rute noi și oferind în total 10 conexiuni. România rămâne o piață-cheie pentru noi, cu 43 de aeronave anunțate pentru operare în țară și o rețea în continuă dezvoltare. Investițiile locale constante reflectă angajamentul nostru de a oferi opțiuni de călătorie mai accesibile și fiabile, consolidând totodată conectivitatea regiunii”.

„Revenirea puternică a companiei Wizz Air este un moment de referință: ne reconectăm la Europa, dar acesta este doar începutul. Este primul pas important. Misiunea noastră este să transformăm acest avantaj într-un câștig durabil. Anunțul de astăzi nu închide un capitol, ci deschide unul ambițios! De acum, întrebarea nu mai este dacă traficul aerian va porni sau nu, ci dacă Aeroportul din Târgu Mureș va reuși să modeleze el însuși viitorul regiunii”, a aspus, la rândul său, Csibi Attila-Zoltán, vicepreședinte al Consiliului Județean Mureș

Peti András, directorul Aeroportului Internațional „Transilvania” Târgu Mureș, a adăugat: „Staționarea unei aeronave de bază impune cele mai înalte standarde profesionale și de siguranță. Provocarea a fost mare, însă echipa noastră a performat: ne-am pregătit prin dezvoltarea personalului, modernizări tehnologice și consolidarea sistemelor de securitate”.