Nebunie la São Paulo, Brazilia, în timpul unui meci dintre legenda MMA Wanderlei Silva, cunoscut sub numele de „Ucigașul cu toporul”, și boxerul Rafael „Popo” Freitas. 

Bătaie generală întrun ring din Brazilia

După mai multe avertismente din partea arbitrului, Silva a fost descalificat pentru că și-a lovit adversarul cu capul de mai multe ori.

Verdictul arbitrului și tensiunea dintre cei doi luptători au stârnit o încăierare generală în ring, Silva fiind făcut KO de un pumn încasat în față de la un bărbat în smoking.

Conform primelor informații, autorul actului nebunesc nu este altul decât fiul lui Freitas.

