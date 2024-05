Urmările luptei celor două femei cu „Perversul”. „Ne așteptam să ne dea o pălmuță, dar a lovit cu ură. Mă simt desfigurată”

Luptă scandaloasă din sala Polivalentă din Capitală, din cadrul unei gală Real Xtreme Fighting, a stârnit reacții puternice în România. Loviturile brutale încasate de cele două femei Bettyshor și Roxana Țuțu din partea oponentului lor, Sorin Ion, alias Perversul de pe Târgu Ocna, au fost șocante.

Cele două fete au încasat pumni și picioare, spre amuzamentul celor prezenți în sală, dar și al comentatorilor galei. „Nu este nimic deplasat ca un bărbat să lupte împotriva unor femei. E un show. E un trend mondial”, a fost reacția lui Sebastian Vieru, organizatorul galelor RXF, pentru gsp.ro. Bettyshor și Roxana Țuțu au declarat că se așteptau la cu totul altceva în lupta din cușcă.

Roxana, devenită cunoscută după ce-a participat la emisiunea „Casa iubirii”, a spus, după primul său meci în ring: „Mă simt de parcă aș fi desfigurată! Bettyshor a fost un pic mai răuț, dar o să fie bine cu siguranță. Spre supărarea mea, a noastră, toată sala ținea cu el. Lucru care lasă de dorit. Am dat tot ce-am mai putut... Viața noastră o să revină la normal. Are și el copii acasă.... Mă chinui să-mi aduc aminte ce-a fost acolo. În schimb, îmi aduc aminte ce-am simțit pe fiecare lovitură”, a spus Roxana Țuțu pentru canalul de Youtube WOWnews.

Tot ce a făcut a făcut cu ură

De partea celaltă, Bettyshor, pe numele ei real Beatrice Ungureanu, luptătoare MMA, a fost șocată de brutalitatea loviturilor lui Sorin Ion. „Am fost o bună încasatoare... Am fost ținuță de cască, regulile nu au fost cum se cuvine. Cele 140 de kile le-am simțit... El a avut ceva personal cu mine”, a spus aceasta tot pentru WOWnews. „Are acasă familie, copii. Dacă era un alt bărbat, ne lua la mișto în ring. Ne dădea o pălmulță, mai fugea, mai rădea. Băi, Perversul a luat meciul în serios! El ne-a lovit cu sută la sută puterea lui. A fost agresiv! Agresivitatea asta... După meci, a plecat acasă! A lovit cu ură, tot ce-a făcut a făcut cu ură”, a delarat completat Bettyshor.

Cel cunoscut ca „Perversul” de pe Târgu Ocna și-a justificat forța loviturilor: „Îmi pare rău că am dat în ele, dar n-am vrut să-mi dezamăgesc copiii. I-am pus pe copiii mei înainte de oricine. Doar mort mă puteau scoate de acolo. Copiii mi-au zis să câștig, să nu râdă alții de ei la școală. N-aveam cum să pierd. Eu nu am ales (nr. lupta), am cules, am luat ce mi s-a dat! După meci i-am spus Roxanei că-mi pare rău... Nu voi mai accepta niciun meci cu fete”.