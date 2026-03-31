Oltenii pregătesc petrecerea de titlu. În 1998, Gică Craioveanu s-a vopsit în cap, acum este gata de alt gest excentric

Gică Craioveanu (58 de ani) a spus ce gest excentric va face dacă Universitatea Craiova câștigă titlul la finalul acestui sezon din Superligă. Oltenii așteaptă titlul din 1991, când au reușit eventul cu Sorin Cârțu pe bancă și cu Craioveanu pe teren.

În Superligă, Universitatea Craiova este pe locul doi în play-off, cu 33 de puncte, la egalitate cu liderul „U” Cluj.

Gică Craioveanu a spus că s-ar rade în cap, dacă Universitatea Craiova va pune mâna pe titlu. Ar fi făcut același lucru și dacă s-ar fi calificat România la Cupa Mondială din SUA, Mexic și Canada. Asta după ce, la Mondialul din 1998, s-a vopsit blond în cap, ca urmarea a calificării din grupe.

„Am zis că dacă batem Turcia îmi dau mocheta jos (n.r. - părul). Am rămas cu mocheta. S-a rărit. Dacă ia Craiova titlul, îmi dau jos mocheta și mă duc în centrul Bucureștiului, cu tricoul”, a spus Gică Craioveanu, la Liga Digi Sport.