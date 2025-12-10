search
Miercuri, 10 Decembrie 2025
Cosmin Olăroiu se tratează după durerea pricinuită de ratarea calificării la Campionatul Mondial

Antrenorul român Cosmin Olăroiu (56 de ani) a reușit performanța de a se califica în sferturile de finală ale Cupei Arabe, alături de naționala Emiratelor Arabe Unite (EAU), cu care a ratat calificarea la Campionatul Mondial de fotbal de anul viitor.

Cosmin Olăroiu are cotă excelentă în zona arabă
Cosmin Olăroiu are cotă excelentă în zona arabă

Elevii lui „Oli” au trecut de prima reprezentativă a Kuweitului cu scorul de 3-1, la Doha, în ultima etapă din Grupa C. Yahya Al Ghassani (16 - penalty și 18) şi Nicolas Gimenez (66) au marcat golurile echipei EAU, în timp ce pentru Kuweit a punctat Fahed Al Hajri (59).

Am meritat să revenim și să ne calificăm! Jucătorii au avut o prestație bună astăzi (n.r. marți, 9 decembrie), deci este o calificare meritată pentru noi. Și Egiptul a jucat bine, dar nu a reușit să se califice. Am un grup bun de jucători și vom oferi și mai mult de atât. Acesta este fotbalul: ieri ne părea rău pentru rezultate, iar astăzi suntem fericiți cu ce am realizat”, a declarat Cosmin Olăroiu, la finalul partidei.

În sferturile de finală ale Cupei Arabe, selecţionata EAU va juca împotriva Algeriei (câştigătoarea Grupei D, cu 7 puncte), pe 12 decembrie, la Al Khor (Qatar).

