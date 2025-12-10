Cosmin Olăroiu se tratează după durerea pricinuită de ratarea calificării la Campionatul Mondial

Antrenorul român Cosmin Olăroiu (56 de ani) a reușit performanța de a se califica în sferturile de finală ale Cupei Arabe, alături de naționala Emiratelor Arabe Unite (EAU), cu care a ratat calificarea la Campionatul Mondial de fotbal de anul viitor.

Elevii lui „Oli” au trecut de prima reprezentativă a Kuweitului cu scorul de 3-1, la Doha, în ultima etapă din Grupa C. Yahya Al Ghassani (16 - penalty și 18) şi Nicolas Gimenez (66) au marcat golurile echipei EAU, în timp ce pentru Kuweit a punctat Fahed Al Hajri (59).

„Am meritat să revenim și să ne calificăm! Jucătorii au avut o prestație bună astăzi (n.r. marți, 9 decembrie), deci este o calificare meritată pentru noi. Și Egiptul a jucat bine, dar nu a reușit să se califice. Am un grup bun de jucători și vom oferi și mai mult de atât. Acesta este fotbalul: ieri ne părea rău pentru rezultate, iar astăzi suntem fericiți cu ce am realizat”, a declarat Cosmin Olăroiu, la finalul partidei.

În sferturile de finală ale Cupei Arabe, selecţionata EAU va juca împotriva Algeriei (câştigătoarea Grupei D, cu 7 puncte), pe 12 decembrie, la Al Khor (Qatar).