Liga Campionilor: Ajax Amsterdam - Inter Milano, mâine, ora 22:00. Cristi Chivu, între umilință și recunoștință

Meciul de fotbal Ajax Amsterdam - Inter Milano are loc mâine, de la ora 22:00, în grupa de 36 de echipe de Liga Campionilor. Niciuna dintre echipe nu strălucește în întrecerile interne, fără a fi în criză.

După 3 etape, Inter este pe locul 11 în Serie A, cu 3 puncte. Gruparea lombardă vine după un dureros 3-4 cu Juventus Torino, după ce a condus cu 3-2 și a primit gol în prelungiri.

Ajax este pe locul 3, cu 11 puncte în 5 etape, după Feyenoord Rotterdam și PSV Eindhoven, ambele cu câte 12 puncte.

Pentru Chivu este o revenire emoționantă la echipa unde a purtat banderola de căpitan, oferită de antrenorul Ronald Koeman. Sunt motive pentru român să fie recunoscător clubului.

I s-a propus să fie secundul unui italian fără CV

Continuarea relației Chivu-Ajax n-a fost însă cea mai fericită. Gruparea batavă, pentru care Chivu a bifat apariții la formația de old-boys, i-a oferit o poziție înjositoare, cea de „secund”. Ulterior, Chivu ar fi făcut pasul de „principal”.

Deși venea după experiența de la Inter Primavera, Chivu n-a acceptat postura, mai ales că ar fi secondat un antrenor italian de numai 36 de ani, el având 44 de ani!

Le-a mulțumit frumos „lăncierilor” și și-a așteptat rândul în altă parte. La începutul anului, a venit oferta de la Parma. Românul a confirmat și a „sărit” pe banca Interului.

Cel mai probabil, Ajax regretă că, astă-vară, n-a avut încrdere deplină în capacitățile reșițeanului, mai ales că a ratat titlul sezonul trecut la un singur punct cu un tehnician necunoscut, Francesco Farioli, care și-a dat demisia apoi.

La Inter se anunță o rotație „cadrelor” pentru jocul cu Ajax. În poartă va fi promovat Martinez, după ce Sommer a dezamăgit cu Juve. În primul 11 revin Dimarco și Sucic. De asemenea, Bisseck și De Vrij își fac loc în defensivă. Ar putea lipsi Lautaro Martinez, accidentat.