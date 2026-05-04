Luni, 4 Mai 2026
Adevărul
Oficial: Dinamo renunță la unul dintre câinii de pe stema clubului. Schimbare de look de la 1 iulie

Aflat pe locul 5 în play-off cu 3 etap rămamse de jucat, FC Dinamo, club cu 18 titluri în palmares, se rebranduiește. Clubul folosi o nouă siglă începând cu 1 iulie 2026. 

Dinamo 1948 S.A., echipa din Superligă, va renunța la actuala emblemă începând cu 1 iulie 2026. Clubul folosea sigla închiriată de la ACS FC Dinamo, entitate cunoscută printre suporteri drept „Dinamo-Badea”.

Actuala siglă, în care apar cei doi câini roșii, este utilizată din 2004. „Unul din câinii de pe stemă este Cornel Dinu”, glumeau suporterii.

În ultimii 22 de ani, Dinamo a câștigat un titlu de campioană, două Cupe ale României, două Supercupe și o Cupă a Ligii. Dinamo are în palmares Dinamo are în palmares, în afara celor 18 titluri naționale, 13 Cupe ale României, 2 Supercupe ale României și o Cupă a Ligii.

„Noua siglă nu e o ruptură și nu e o negare a trecutului. Din contră, vine din el. Dar este, în același timp, un început clar, asumat. Un semn că intrăm într-o etapă în care lucrurile trebuie să fie coerente, profesioniste și recognoscibile peste tot: pe echipament, în stadion, în digital”, a declarat Andrei Nicolescu.

Noua siglă, prezentată pe rețelele de socializare, are doar un câine pe stemă. 

