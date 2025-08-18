Dan Șucu se umple de bani în Italia. Nebunie în orașul Genova, înaintea debutului în Serie A

Deși este o echipă de mijlocul clasamentului în Serie A, Genoa a stabilit un nou record de abonamente pentru stagiunea următoare, prima începută cu românul Dan Șucu (62 de ani) patron (acesta a venit în iarnă la club). S-au vândut 28.101 de abonamente, cifră care plasează clubul din Genova pe locul patru în Italia, scrie genoaoggi. Succesul campaniei din presezon îi umple buzunarele lui Șucu.

Campania „Meravigliosa” și inițiativele jucătorilor au dezvoltat legătura cu fanii, înaintea debutului în Serie A, care va avea loc împotriva formației Lecce.

Numărul de 28.101 abonamente este un record absolut pentru gruparea Grifonului. Genoa este pe locul patru în clasamentul național al abonamentelor, depășind cluburi tradiționale, precum Lazio, Napoli (campioana en-titre) și Juventus, fiind în spatele marilor cluburi Inter, Roma și AC Milan.

Strategia de marketing a făcut diferența. Succesul campaniei de abonamente, supranumită „Meravigliosa”, a venit pentru niște inițiative inovatoare, cum ar fi apelurile telefonice efetuate de jucători precum Sabelli, Malinovskyi și Vitinha către fanii.

După meciul din Coppa Italia împotriva Vicenzei, atenția se îndreaptă acum către campionat. Stadionul Ferraris va găzdui debutul echipei Genoa în Serie A, sâmbătă, la ora locală 19.30, un ceas mai târziu în România.