O româncă se bate pentru un premiu de un sfert de milion de euro. A răzbit între 4.759 de concurenți

Record de participare la Italian Poker Sport, competiție de casino live, cu 4.759 de participanți. O româncă se află pe un loc fruntaș la turneul care pune la bătaie un fond total de premii în valoare de 1.500.000 €, potrivit organizatorilor.

În cadrul turneului, astăzi a început Ziua 3, iar în cursa pentru titlu și marele premiu au rămas 79 de pretendenți.

Turneul are cifre uimitoare, cu aproape 5.000 de participanți plătitori împărțiți în 11 etape, care au depășit ambițioasa garanție de 1.500.000 €.

Duminică, 594 de jucători s-au calificat pentru Ziua 2, dar până la sfârșitul sesiunii, numărul participanților se redusese la 79, cei menționați anterior.

În fruntea plutonului se află un italian, Simone Recupero, singurul jucător cu peste 7 milioane de jetoane.

Dar o româncă face senzație în Top 10. Se numește Adina Mirabela Rădoiu. Femeia are 5.445.000 de jetoane și este pe locul 7.

Cei 79 de jucători rămași au un premiu minim garantat de 2.050 €, dar toată lumea visează să ajungă la masa finală. Un loc în Top 9 ar însemna un premiu minim de 14.950 €, în timp ce victoria aduce 255.750 €.

Topul primilor 10 clasați

1 Francesco Simone Recupero ITA 7.935.000 jetoane

2 Daniel Filipe Rodrigues Cruz PRT 6.620.000

3 Andrea Coalova ITA 6.255.000

4 Savas Kuelueg CHE 6.250.000

5 „MOUSA” ROU 5.900.000

6 Mirko Schiano Di Tunnariello ITA 5.680.000

7 Adina Mirabela Rădoiu ROU 5.445.000

8 Lulei Hu CHN 5.380.000

9 Laszlo Veszi HUN 5.260.000

10 „EasyGo” DEU 5.110.000