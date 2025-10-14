Victor Pițurcă a înlocuit partidele de poker cu o nouă pasiune: „A început sezonul și n-am cum să lipsesc”

Victor Pițurcă (69 de ani), fost câștigător al Cupei Campionilor Europeni ca jucător al Stelei și fost selecționer al naționalei României (cu care a participat la Euro 2008), s-a retras din viața publică, dar uneori mai apare cu câte un interviu.

Recent, Piți a dat declarații unei reviste pentru femei. Cunoscut jucător de poker, el a dezvăluit că este pasionat de vânătoare.

„În general fac plimbări multe, fac sport mult, nu numai plimbări. Sunt cu familia, îmi place să stau cu ei în fiecare zi. Merg și la câte o vânătoare. E sezonul de vânătoare și n-am cum să lipsesc. Am gașcă foarte frumoasă, cu prieteni vechi, cu care merg de ani de zile la vânătoare.

Lui Alex nu-i place să vâneze, îi e milă de animale. Nici nu vrea să audă de așa ceva, nu suportă discuțiile astea. Mai jucăm câte o miuță, deci avem ce face. Mai ales că avem niște nepoți foarte îndrăgostiți de sport, așa că facem mereu mișcare", a spus Victor Pițurcă, pentru revista Viva.

Își laudă soția

Victor Pițurcă a vorbit și despre soția sa, Maria, despre care a avut numai cuvinte de laudă. „Doamna e plecată cu fata mea, cu familia ei, cu ceilalți doi nepoți, în Turcia, în vacanță. De aceea nu m-a însoțit! Maria are grijă de toți, de copii, de nepoți. Este adevăratul stâlp al familiei.

Cum ți-am spus, suntem prieteni de familie cu cei care ne-au invitat, dar am venit singur. Aș fi vrut măcar Alex să vină, dar ar fi trebuit să-l luăm pe Noah cu noi. Era puțin răcit, știam că se va face târziu, e vremea de școală, așa că a trebuit să vin singur, ei au rămas amândoi acasă", a afirmat fostul selecționer.

Piți are un copil făcut în afara căsătoriei, cu fosta balerină Vica Blochina, care i-a fost amantă o bună perioadă de timp.