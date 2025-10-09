O echipă minusculă din Turcia vrea să-l pună antrenor pe Gică Hagi. Vicepreședintele clubului: „În fotbal, orice este posibil”

Aflat în anul sabatic pe care și l-a luat, Gică Hagi (60 de ani) a fost dat ca negociind cu formația Eyupspor, locul 16 din 18 echipe în Turcia după opt etape. Eyupspor este formația la care joacă Denis Drăguș (26 de ani), atacantul lansat de Viitorul de „Rege”.

Conducerea lui Eyupspor a vorbit despre negocierile cu Gică Hagi, mai ales că recent s-a despărțit de Selcuk Sahin. Cel care a făcut referiri la român este Fatih Kulaksiz, vicepreședinte lui Eyupspor.

„Emre Belozoglu nu se află pe agenda noastră. Nu îl vom aduce în fruntea echipei. Lucrăm încă de la începutul săptămânii. Am evaluat mulți antrenori.

În acest moment, prioritatea noastră este un antrenor străin. Eforturile noastre continuă. Ne dorim să clarificăm situația și să facem un anunț până la finalul săptămânii.

Au existat multe informații eronate în această privință. A fost necesară o explicație. Deși prima noastră opțiune nu este în mod categoric un antrenor străin, aceasta rămâne totuși preferința noastră.

Nu am avut nicio întâlnire cu Hagi. Este unul dintre numele legendare ale fotbalului din țara noastră. Probabilitatea unei întâlniri este redusă, dar, în fotbal, orice este posibil”, a spus Kulaksiz.

Gică Hagi a mai antrenat în Turcia pe Galatasaray și pe Bursaspor. A câștigat un singur trofeu pe malurile Bosforului, Cupa Turciei, cu gruparea Cim Bom Bom.

În prezent, numele lui Hagi este dat ca posibil viitor selecționer, după „epoca Lucescu”. În Turcia, „Regele” s-ar duela cu fiul său, Ianis, legitimat la Alanyaspor.