Vineri, 12 Decembrie 2025
Nume importante din handbalul românesc au semnat petiția pentru protejarea sportului românesc. Ionuț Stroe: „Politicul nu are ce căuta în vestiar”

Publicat:

Deputatul PNL Ionuț Stroe a anunțat că tot mai multe nume importante din handbalul românesc au semnat petiția adresată președintelui României, Nicușor Dan, prin care se solicită retrimiterea în Parlament a legii considerate discriminatorii, ce ar afecta valoarea echipelor pe criterii de cetățenie.

Tot mai multe nume importante din handbalul românesc au semnat petiția. FOTO: Facebook/Ionuț Stroe
Potrivit acestuia, personalități cu experiență în conducerea cluburilor și în performanța sportivă au decis să sprijine public demersul.

În mesajul său publicat pe Facebook, Ionuț Stroe a insistat că această lege pune în pericol performanța sportului românesc, prin introducerea unor restricții care ar diminua valoarea echipelor și ar limita accesul la competiții de nivel internațional.

„Continuăm strângerea de semnături pentru petiția adresată Președintelui României, domnului Nicușor Dan, iar vestea bună este că tot mai multe personalități marcante din handbalul românesc ni s-au alăturat acestui demers. Sprijinul lor confirmă încă o dată că întreaga lume a sportului înțelege pericolul pe care îl aduce performanței această lege discriminatorie care afectează valoarea echipelor românești pe criterii de cetățenie”, a transmis deputatul PNL, mulțumind public celor care au semnat deja petiția.

El solicită ca președintele Nicușor Dan să retrimită actul normativ în Parlament pentru reanalizare, susținând că sportul românesc are nevoie de „reguli corecte”, investiții în academii și în formarea tinerilor sportivi.

„Este foarte simplu: politicul nu are ce căuta în vestiar! În loc să protejeze competiția internă, legea creează restricții care scad valoarea echipelor, limitează accesul la performanță și izolează România pe scena sportivă internațională”, a mai spus Stroe.

Acesta avertizează că stabilirea prin lege a unor criterii privind componența echipelor, după modele din state care „nu împărtășesc valorile democratice”, riscă să scoată România „din competiție înainte ca meciul să înceapă”.

„Performanța sportivă se bazează pe merit, talent, muncă și investiții. Autonomia sportului trebuie respectată, iar deciziile care afectează direct competițiile nu pot fi luate arbitrar, fără consultarea oamenilor care trăiesc sportul zi de zi. Când statul stabilește prin lege cine poate intra în teren și cine nu, după modele din țări care nu împărtășesc valorile democratice, riscăm să ieșim din competiție înainte ca meciul să înceapă”, scrie Ionuț Stroe.

Strângerea de semnături continuă, iar inițiatorul îi invită pe toți cei interesați să susțină demersul pentru protejarea performanței sportive din România.

Printre semnatarii petiției se numără, până acum:

- Adrian Cosman – director SCM Craiova

- Iulian Pîslaru – director general CSM București

- Adrian Manole – președinte HC Dunărea Brăila

- Florin Verigeanu – team manager SCM Râmnicu Vâlcea

- Ioachim-Nicolae Făt – director CS Minaur Baia Mare

- Gigi Ernes Vîlceleanu – team manager CSM Slatina

- Irimie Marin Viorel – CSO Teutonii Ghimbav

- Ștefan Eugen Olteanu – director CSM Sighișoara

- Gabriel Borodi – antrenor coordonator Corona Brașov

- Eugen Cosma – președinte Gloria Bistrița

