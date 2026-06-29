Nu părinții sau iubita au fost în gândul lui David Popovici după aurul de la Roma: „Vreau să-i spun că o iubesc!”

Pentru David Popovici, weekendul perfect de la Roma nu a însemnat doar medalii și recorduri, ci și un moment încărcat de emoție. După victoria obținută în proba de 200 de metri liber, înotătorul român a dezvăluit că performanța are o semnificație specială, alegând să îi dedice medalia bunicii sale.

La Trofeul Settecolli, competiție considerată ultimul test important înaintea Campionatelor Europene, David a urcat pe podium în toate cele trei probe în care a concurat. A început cu medalia de argint la 50 de metri liber, apoi și-a confirmat statutul de favorit la 100 și 200 de metri, unde a cucerit aurul.

„Mamaie, vreau să-ți spun că te iubesc!”

După cursa de 200 de metri, cea în care a impresionat din nou prin timpul obținut, campionul român a vorbit despre persoana căreia a ales să îi dedice succesul de la Roma, transmițând un mesaj special pentru bunica sa.

„Mă simt ca acasă, e o atmosferă care îmi permite să fiu eu cu adevărat, să fiu relaxat, chiar dacă sunt în febra competiției. Fiind și foarte aproape de casă, o oră și jumătate cu avionul, a venit și o bună parte din familie. Părinți, unchi, verișori, iubita.

Știu că mamaie sigur urmărește toate interviurile și vreau să îi spun că o iubesc, îi mulțumesc și îi dedic ei medalia asta. Sper să ajungă la ea informația asta până să îi zic personal. E un sentiment extraordinar să ai atât de mulți oameni care să îmi scandeze, să țipe, să încerce să vorbească în română. Am văzut mulți români în tribune, sunt impresionat, nu sunt atât de multe țări în care să fie atâția iubitori de înot, să vină la competiție.

Mă bucur că tribunele sunt pline de oameni frumoși, care sunt gata să trăiască competiția alături de noi. Mă las adoptat de Roma, nu mă opun. S-a schimbat extrem de mult în înot, în același timp nu s-a schimbat nimic!”, a declarat David Popovici, la finalul cursei.

Pregătit pentru europenele de la Paris

Cu Parisul la orizont, David Popovici a transmis la Roma cel mai puternic mesaj posibil către adversarii săi. Ultima competiție majoră înaintea Campionatelor Europene a arătat că înotătorul român se apropie de vârful de formă exact în momentul potrivit. Cea mai convingătoare demonstrație a venit în proba de 200 de metri liber, unde David a dominat cursa și a oprit cronometrul la 1:44,48. Performanța reprezintă atât un nou record al reuniunii italiene, cât și cel mai rapid timp înregistrat în lume în acest sezon.

Nici la 100 de metri liber situația nu este diferită. Cu timpul de 47,26 secunde reușit sâmbătă, campionul român și-a consolidat poziția în elita mondială a probei, fiind depășit în ierarhia anului doar de rusul Egor Kornev, autorul unui 46,96.