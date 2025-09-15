Doliu la Rapid: antrenorul Costel Gâlcă și-a pierdut fratele

Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul care a dus Rapidul pe locul doi în Superligă, la patru puncte în spatele liderului Universitatea Craiova, are parte de zile triste.

Rapid a dat vestea despre moartea fratelui lui Costel Gâlcă prin intermediul unui mesaj postat pe rețelele sociale.

De asemenea, clubul din Giulești a transmis un mesaj de susținere pentru Costel Gâlcă.

„Conducerea, staff-ul și jucătorii Rapidului sunt alături de antrenorul nostru, Constantin Gâlcă, în aceste clipe grele, marcate de pierderea fratelui său.

Gândurile noastre se îndreaptă către familia îndurerată. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a transmis Rapid, pe Facebook.