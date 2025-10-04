search
Sâmbătă, 4 Octombrie 2025
Adevărul
Pudra cu care Novak Djokovic a stârnit controverse la Shanghai. A fost văzut cum și-a băgat-o în buzunare în timpul meciului

Novak Djokovic a readus în actualitate un truc vechi din tenis, aproape necunoscut fanilor mai tineri, pentru a face față umidității sufocante de la Shanghai.

Novak Djokovic Foto/Profimedia
Novak Djokovic Foto/Profimedia

În confruntarea din turul al doilea cu Marin Cilic, sârbul a folosit o pudră specială, pe care a pus-o chiar și în buzunare, astfel încât să o poată folosi oricând în timpul meciului. Scopul era clar, și anume, să evite transpirația excesivă a palmelor și să-și păstreze controlul perfect asupra rachetei.

Pudra misterioasă folosită de Djokovic a stârnit controverse

Condițiile de joc au fost dificile, căldură mare și aer greu de respirat. Djokovic nu s-a luptat doar cu adversarul, pe care l-a învins cu 7-6, 6-4, ci și cu clima apăsătore. În ciuda prosopului folosit des pentru a-și usca mâinile, racheta continua să-i alunece, așa că a apelat la o soluție rar întâlnită azi. O pudră pe bază de rumeguș, folosită în trecut de mulți jucători pentru a îmbunătăți aderența.

So humid that #Djokovic channeling Lendl and going with the sawdust to improve his grip#tennistv pic.twitter.com/CCzO4qyipX

— Christopher Clarey 🇺🇸 🇫🇷 🇪🇸 (@christophclarey) March 31, 2025

Gestul său a atras imediat atenția fanilor din mediul online, mulți întrebându-se ce substanță folosește cel mai titrat jucător din istoria tenisului. Djokovic și-a frecat energic palmele pentru a obține o priză mai bună și a presărat pudra chiar și în buzunare, pentru a o avea mereu la îndemână, fără să fie nevoit să se întoarcă la bancă după fiecare schimb de mingi. O astfel de metodă era cândva obișnuită în circuitul profesionist.

„Încerc să-i răsplătesc cu tenis bun!”

Sârbul nu este la prima experiență de acest fel. A apelat la același truc și în trecut, inclusiv la turneul de la Miami, unde umiditatea ridicată și căldura i-au pus la fel de mari probleme. Chiar dacă a avut de înfruntat condiții dificile la Shanghai, Djokovic s-a arătat emoționat și bucuros de revenirea sa în China.

E întotdeauna o plăcere să joc în fața unor fani atât de pasionați. M-au copleșit cu dragostea lor de-a lungul anilor și încerc să le răspund cu tenis bun și câteva cuvinte în chineză. A fost incredibil să văd tribunele pline. E unul dintre cele mai frumoase stadioane din circuit!”, a spus Nole, la finalul partidei.

Meciul Djokovic - Cilic, în cartea recordurilor

Partida dintre Novak Djokovic și Marin Cilic a intrat în cartea recordurilor, printr-un detaliu mai puțin obișnuit. Vârsta totală a celor doi jucători a ajuns la 75 de ani, un nou reper al longevității în circuitul ATP Masters 1000.

Pentru sârbul de 37 de ani, aventura de la Shanghai continuă. În faza următoare, Djokovic îl va avea ca adversar pe germanul Yannick Hanfmann, într-un duel ce promite spectacol.

Sport

