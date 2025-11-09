Novak Djokovic câștigă la Atena și spune „stop” sezonului. Sârbul se retrage de la Turneul Campionilor

Novak Djokovic, considerat cel mai valoros jucător de tenis din istorie, în vârstă de 38 de ani și aflat pe locul 5 mondial, a obținut sâmbătă cel de-al 101-lea trofeu al carierei. Sârbul s-a impus la turneul de la Atena, învingându-l pe italianul Lorenzo Musetti (23 de ani, locul 9 ATP) cu scorul 4-6, 6-3, 7-5.

Cu toate acestea, Djokovic nu va mai concura săptămâna viitoare pentru un nou titlu, deoarece a decis să nu participe la Turneul Campionilor de la Torino. Informația a fost făcută publică chiar de Lorenzo Musetti, adversarul său din finala de la Atena, care a explicat că Novak i-a spus personal, la finalul meciului, că nu va merge la competiția din Italia.

Prin urmare, Musetti va ocupa locul lăsat liber de Djokovic la Turneul Campionilor, conform publicației sportal.blic.rs.

„Lorenzo, nu te îngrijora... tu mergi la Torino, eu nu voi fi acolo!”, i-a spus Djokovic lui Lorenzo Musetti, la finalul partidei.

Zvonul retragerii a fost confirmat și de italian: „Novak mi-a spus că nu merge la Torino!”.

Turneul Campionilor de la Torino, 9-16 decembrie

Novak Djokovic a explicat de ce a ales să spună pas turneului de la Torino: „Mă bucuram la gândul că voi juca la Torino, unde aș fi dat tot ce am mai bun. Însă, după finala de azi de la Atena, sunt trist că trebuie să mă retrag din cauza unei accidentări.

Îmi pare sincer rău pentru fanii care sperau să mă vadă jucând, sprijinul vostru înseamnă foarte mult pentru mine. Le doresc tuturor jucătorilor un turneu extraordinar și abia aștept să fiu din nou pe teren alături de voi!”.

La turneul de la Torino vor participa Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Alexander Zverev, Ben Shelton, Taylor Fritz, Alex de Minaur, Félix Auger-Aliassime și Lorenzo Musetti.