Norvegia a dezmembrat România la handbal. Înaintea jocului, tricolorele și selecționerul debordau de optimism

După eșecul naionalei masculin în drumul spre Mondiale în fața Turciei, exista dorința ca măcar selecționata feminină să nu se facă de râs. N-a fost cazul! Într-o partidă jucată miercuri seară la Polivalenta bucureșteană, România, a fost surclasată de Norvegia, cu 45-25 (24-9), în preliminariile EHF EURO Cup 2026.

Meciul din Sala Polivalentă „Ioan Kunst-Ghermănescu” a contat pentru Grupa G1 a preliminariilor competiției EHF EURO Cup 2026.

Campioana olimpică, mondială și europeană en-titre s-a impus fără drept de apel, după o primă repriză în care tricolorele au marcat doar 9 goluri.

Echipa antrenată de Ovidiu Mihăilă a avut mai multe sincope în acest meci, primul la scorul de 3-2 și soldat cu șapte goluri consecutive ale scandinavelor. Apoi, la 7-14, Norvegia a reușit o nouă serie de șapte goluri, desprinzându-se la 21-7, pentru ca la pauză scorul să fie de 24-9.

Norvegia a controlat și repriza scundă, ecartul de pe tabelă crescând la 20 de goluri.

Pentru România au marcat Sonia Mariana Seraficeanu 5 goluri, Asma Elghaoui 4, Angela Ștefania Stoica 3, Alexandra Szoke 3, Cristina Laslo 2, Bianca Maria Bazaliu 2, Elena Roșu 2, Alicia Maria Gogîrlă 2, Yaroslava Burlachenko 1, Alisia Lorena Boiciuc 1.

Diana Cristiana Ciucă a totalizat 8 intervenții (20,51%), iar Bianca Tomina Curmenț a apărat un șut (6,67%).

Golurile oaspetelor au fost reușite de Selma Helen Henriksen 6, Kristine Breistoel 5, Henny Ella Reistad 5, Emilie Margrethe Hovden 5, Frida Brandbu Andersen 4, Veronica Egebakken Kristiansen 4, Stine Ruscetta Skogrand 4, Anniken Wollik (SCM Râmnicu Vâlcea) 4, Malin Larsen Aune 3, Live Rushfeldt Deila 2, Stella Waagan Kruse 2, Vilde Mortensen Ingstad 1.

Eli Marie Raasok a avut 8 intervenții (30,77%), iar June Cecilie Krogh, care din vară va evolua la SCM Râmnicu Vâlcea, a apărat 2 șuturi (22,22%).

De menționat, că în octombrie, la Larvik, Norvegia a câștigat la doar două goluri, cu 29-27.

În alt meci disputat miercuri, Polonia a învins Slovacia cu 34-21, în deplasare.

Norvegia ocupă primul loc în clasament, cu 10 puncte, urmată de România, 6 puncte, Polonia, 4 puncte, Slovacia, 0 puncte. Duminică 12 aprilie vor avea loc ultimele meciuri din grupă, Norvegia - Slovacia și Polonia - România (Radom, 19:00). România se va califica la turneul final și cu o înfrângere la maximum patru goluri.

Cele cinci echipe gazdă ale EHF EURO 2026, Polonia, România, Cehia, Slovacia și Turcia, nu evoluează în preliminarii, ci participă la EHF EURO Cup, alături de Norvegia, Danemarca și Ungaria.