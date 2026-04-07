Meciul anului în handbalul românesc. Naționala feminină amenință cu bătaia campioana mondială în Sala Polivalentă din Capitală

Echipa națională de handbal feminin a României întâlnește selecționata Norvegiei, miercuri, de ora 19:00, în Sala Polivalentă din Capitală, într-o partidă contând pentru Grupa G1 a preliminariilor competiției EHF EURO Cup 2026.

Căpitanul echipei naționale de handbal feminin a României, Cristina Laslo, a declarat că ea și colegele sale își propun să se lupte de la egal la egal cu campioana europeană și mondială Norvegia în meciul de miercuri din preliminariile EHF EURO Cup 2026.

„Ce poate fi mai frumos decât să joci împotriva campioanei mondiale la tine acasă. Sper că va fi o sală arhiplină și chiar vreau să invit lumea să vină în număr cât mai mare. Noi suntem entuziasmate. Ne propunem să ne luptăm de la egal la egal cu Norvegia. Credem în șansa noastră. Va fi foarte interesant să jucăm în fața fanilor de la București cu campioana mondială”, a spus Laslo.

„Noi încercăm să ținem pasul cu ele. Vrem să facem un meci bun, să ieșim sănătoase de pe teren și să luăm toate punctele”, a adăugat sportiva.

Mihăilă pregătește surprize

Selecționerul echipei naționale de handbal feminin a României, Ovidiu Mihăilă, a declarat, luni, într-o conferință de presă, că speră ca elevele sale să le facă să sufere pe adversare în meciul cu Norvegia din preliminariile EHF EURO Cup 2026.

„Pregătim câteva surprize Norvegiei, e normal. Am analizat meciul tur din Norvegia (n.r. - pierdut de România cu 27-29), adversarele au niște puncte forte la care trebuie să fim atenți. De aceea spun că vom schimba câteva lucruri, iar dacă nu merge ceva, trebuie să găsim soluții în timpul meciului. Pe Norvegia aș compara-o cu Spania din fotbal... Dar și naționala de fotbal a Spaniei a avut momente în care a suferit. Așa că sper ca și noi să le facem pe adversare să sufere. Sper să trăim la maximum acest meci și să câștigăm. Important e să crezi în tine când intri pe teren, să ai atitudinea potrivită și să fii disciplinat”, a spus selecționerul.

Antrenorul se confruntă cu mai multe probleme de lot înaintea acestei partide, însă speră ca înlocuitoarele să demonstreze că România merită un loc între cele mai bune echipe naționale ale Europei.

„Din păcate, avem absențe în lot. Rebeca Necula are probleme la umărul drept, Skrobic (n.r. - Maryia Skrobic) are probleme la ligamentele încrucișate, Yuliya Dumanska se confruntă cu o problemă delicată în familie și a plecat la părinți, Andreea Popa nu este nici ea total refăcută după accidentarea la mâna dreaptă... deci sunt absențe. Însă eu convins că fetele care sunt aici, la lot, vor face tot ce ține de ele pentru a arăta că handbalul feminin românesc merită un loc printre cele mai bune echipe ale Europei”, a explicat Ovidiu Mihăilă.