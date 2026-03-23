Luni, 23 Martie 2026
Adevărul
Turcia a eliminat România la handbal din drumul spre Mondial. Dezastru în returul de la Buzău

Naționala masculină de handbal a României a fost eliminată din cursa pentru Campionatul Mondial din 2027 de către echipa Turciei, care a câștigat cu scorul de 37-31 (21-16), duminică seara, în Sala „Romeo Iamandi” din Buzău, în manșa secundă a barajului.

George Buricea, selecționerul României, are de dat explicații
Tricolorii câștigaseră prima manșă cu 37-32, la Bolu, după ce Turcia a marcat ultimele patru goluri ale partidei.

În meciul de la Buzău, România a condus cu 2-0 și 3-1, dar apoi Turcia a preluat inițiativa și a controlat jocul până la final, înscriind golul calificării prin Koray Ayar când mai erau două secunde de joc.

Golurile echipei antrenate de George Buricea au fost înscrise de Bogdan Cătălin Rață 5, Codrin George Radu 5, Denis Vereș 3, Ionuț Nistor 3, Andrei Drăgan 3, Gabriel Ilie 2, Bogdan Oancea 2, Daniel Stanciuc 2, Andrei Buzle 2, Tudor Botea 1, Alexandru Andrei 1, Sorin Grigore 1, Ionuț Stănescu 1.

Dumitru Vlăduț Rusu a apărat 5 șuturi (16,67%), iar Denis Ștefan a avut 2 intervenții (14,29%).

Pentru învingători au marcat Doruk Pehlivan 10 goluri. Eyup Arda Yildiz 10, Sevket Yagmuroglu 5, Sadik Emre Herseklioglu 4, Ediz Aktaș 2, Ali Emre Babacan 2, Enis Harun Hacioglu 1, Baran Nalbantoglu 1, Koray Ayar 1, Can Adanir 1.

Can Adanir a totalizat 11 intervenții (26,83%), iar Yunus Oezmusul a apărat un șut (50%).

În faza a treia a preliminariilor CM 2027, Turcia va înfrunta Norvegia într-un baraj cu calificarea pe masă, în dublă manșă (13/14 mai și 16/17 mai).

