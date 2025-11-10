Norris câștigă Marele Premiu al Braziliei și se apropie de titlul mondial. Verstappen, revenire spectaculoasă

Lando Norris a obținut o victorie impecabilă în Marele Premiu al Braziliei, mărindu-și astfel avansul din clasamentul mondial de Formula 1 la 24 de puncte față de colegul său de la McLaren, Oscar Piastri.

Într-o cursă tensionată, plină de incidente, Lando Norris s-a impus cu un avans de 10.388 secunde în fața tânărului italian Kimi Antonelli (Mercedes), în timp ce Max Verstappen, cvadruplul campion mondial, a sosit la doar 0.362 secunde în spatele său.

George Russell a încheiat pe locul patru, urmat de ghinionistul Piastri, penalizat cu 10 secunde, și de trei debutanți care au impresionat: Oliver Bearman (Haas), Liam Lawson și Isack Hadjar (Racing Bulls). Top 10-ul a fost completat de Nico Hülkenberg (Sauber) și Pierre Gasly (Alpine).

Pentru Norris, a fost a șaptea victorie a sezonului și a 11-a din carieră, un pas uriaș spre primul său titlu mondial, cu doar trei curse rămase din sezon.

Norris: „Aceasta e pentru Gil… Un weekend perfect”

La final, britanicul și-a dedicat succesul regretatului Gil de Ferran, fost pilot și mentor al său în anii de început.

„Am forțat și a fost o cursă incredibilă. E minunat să câștig în Brazilia, pe acest circuit fantastic și în fața unor fani extraordinari. Aceasta e pentru Gil... Mentorul meu de acum câțiva ani. Un weekend perfect.

Nu mă gândesc la asta, nu încă, deloc. E o victorie grozavă, dar să-l văd pe Max și cât de rapid a fost azi... Acolo îmi e gândul. Și mai e mult de muncă” a spus Lando Norris.

Max Verstappen, revenire de senzație: „Nu mă așteptam la podium”

Chiar dacă nu a câștigat, Max Verstappen a fost omul cursei, după ce a urcat pe podium de pe ultima poziție.

„Cursa a fost plină de acțiune și nu mă așteptam să ajung pe podium după ce am pornit din pit-lane și am avut o pană. Un rezultat incredibil de care sunt mândru. Nu renunțăm niciodată” a spus olandezul.

Clasament general după Marele Premiu al Braziliei

Lando Norris – 390 puncte

Oscar Piastri – 366 puncte

Max Verstappen – 341 puncte