Nicușor Stanciu, debut fabulos la Genoa. Reușită spectaculoasă, sub privirile lui Șucu și Lucescu

Nicolae Stanciu a avut parte de un debut perfect în tricoul celor de la Genoa, în victoria echipei lui Dan Șucu contra Vicenzei (3-0) din turul 2 al Cupei Italiei. Căpitanul naționalei României, adus de peninsulari liber de contract după ce și-a încheiat conturile cu Damac, a fost titular, a fost primit ca o vedetă de fanii Grifonului și i-a răsplătit pe suporteri cu un gol de zile mari.

După ce Carboni a deschis scorul, Nicușor Stanciu a bătut bine, în gura porții, o lovitură liberă, iar mingea a fost deviată în propria plasă de un adversar. În partea secundă, sub privirile selecționerului Mircea Lucescu, aflat în tribune alături de Dan Șucu și de Răzvan Raț, internaționalul tricolor a scris 3-0 pe tabelă cu un voleu superb din interiorul careului, trimițând mingea imparabil, sub bara transversală.

Stanciu a fost înlocuit în minutul 80, în aplauzele întregii asistențe, de 37.000 de spectatori. Pianetagenoa1893, publicație apropiată clubului genovez, l-a desemnat pe român drept cel mai bun om al meciului, acordându-i nota 7,5: „A organizat ofensiva, a marcat un gol superb. Ce ți-ai putea dori mai mult de la el?”.

„E un jucător cu experiență și calitate. A venit cu calmul și calitatea lui tehnică. Va ajuta echipa să fie chiar și mai puternică în ultimii 30 de metri. Nu mă surprinde deloc ce a făcut! E primul care ajunge în sala de forță și ultimul care pleacă. Muncește din greu, iar mobilitatea sa ne-a ajutat să avem superioritate la mijloc”, a spus antrenorul Patrick Vieira, conform genova24.it.

"Patrick Vieira și-a dorit să ridice nivelul în comparație cu sezonul trecut, iar antrenorul de la Genoa a cerut un mijlocaș ofensiv la startul acestei ferestre de mercato. După 3-0 cu Vicenza, se pare că dorința sa a fost îndeplinită.

Stanciu, un pericol la fazele fixe

Împotriva unei puternice echipe a celor de la Vicenza, formația rossoblu și-a demonstrat calitatea remarcabilă de la mijloc în sus. Stanciu, care a fost urmărit din tribune de președintele Dan Șucu și de selecționerul Mircea Lucescu, s-a dovedit a fi un pericol la fazele fixe și la șuturile de la distanță", a scris Gazetta dello Sport.

În faza șaisprezecimilor de finală din Cupa Italiei, Genoa va da peste Empoli, care a recut de Reggiana după loviturile de departajare, după 1-1 la finalul minutelor regulamentare. Reușita formației din Toscana a fost bifată de Rareș Ilie, românul debutând cu gol la noua sa echipă.