Nicolae Stanciu, despre incidentele de la meciul cu Kosovo. „Și noi trebuia să ieșim de pe teren de vreo 30-40 de ori”

Nicolae Stanciu spune că atât el, cât și colegii lui au fost abuzați la meciurile naționalei din străinătate.

Căpitanul naționalei României, Nicolae Stanciu, marcator în meciul cu Kosovo (2-0), a comentat incidentele de la partida jucată pe teren propriu, unde o parte din galeria României a scandat „Serbia, Serbia” și a afișat mesajul „Kosovo e Serbia”.

În urma acestor incidente, UEFA a decis să pedepsească Federația Română de Fotbal cu închiderea porților la următoarea partidă, cu Andorra (15 octombrie), la care vor putea asista doar copiii sub 14 ani, dar și cu o amendă de 52.000 de euro.

Nicolae Stanciu spune că el și colegii lui au fost abuzați rasist în repetate rânduri la meciurile din străinătate, fără să iasă de pe teren așa cum au procedat kosovarii pe 12 septembrie.

„Nu putem controla ce fac fanii, dar până la urmă grupul acela al suporterilor, «Uniți sub Tricolor», a fost singurul care a venit peste tot, în orice deplasare, și în Feroe, și în Islanda, peste tot. Niciodată nu am simțit că jucăm în deplasare, i-am auzit, au fost aproape de noi. Nu mă apuc eu să îi critic, sunt lucruri pe care noi, fotbaliștii, nu le putem controla. Faptul că jucăm fără suporteri cu Andorra poate fi un dezavantaj, dar dacă vor avea voie copiii să vină la meci, indiferent câți vor fi, va fi o bucurie pentru noi să-i vedem în tribună. Sunt sigur că vor fi foarte gălăgioși. Vorbeam cu atacantul kosovarilor, Muriqi. Înțelegea că nu putem controla noi ce se întâmplă în tribună, la fel cum nici ei, în Kosovo, nu au putut controla faptul că nu ne-am auzit imnul, am fost huiduiți și numiți «țigani». De câte ori am fost făcuți «țigani», trebuia să ieșim de pe teren de 30-40 de ori, dar noi nu am făcut niciodată mare scandal din cauza asta.

Când am revenit pe teren, voiau și ei, voiam și noi să câștigăm meciul mai mult decât oricând. Ei erau mai motivați să ne bată la noi acasă, după cele întâmplate. Iar noi la fel”, a afirmat Stanciu la Fanatik.

Stanciu a spune că dacă România va lua cele 6 puncte cu Andorra și Belarus, devine decisiv meciul cu Israel.