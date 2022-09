„Chinezul“ Stanciu, despre viața la capătul lumii. Nicușor povestește cum se simte în „Țara pandemiei”

Nicolae Stanciu, liderul naționalei României în absența accidentatului Vlad Chiricheș, a povestit cum este viața sa în China. Decizia lui Stanciu de a merge în Asia, pentru a juca la echipa Wuhan Three Towns, a fost contestată de oamenii din fotbalul românesc, însă mijlocașul susține că este la fel de pregătit ca atunci când evolua în Europa.

Fotbalistul a spus ce l-a surprins cel mai mult de la transferul în China. „Am ajuns acolo în luna martie, am început campionatul în iunie și nu am avut nicio zi liberă. Chemam preparatorul fizic în ziua liberă să vină să facem antrenament. Dacă stau bine să mă gândesc, cred că din martie și până acum am avut doar două-trei zile în care am stat liniștit, fără să mă pregătesc”.

Wuhan este un oraș cu o populație de 13 milioane de locuitori. E trafic, aglomerație, este o nebunie acolo. E frumos. Mereu rămân surprins când văd enorm de mulți oameni pe scutere, prin oraș, câte 20-30 la semafor. Wuhan este un oraș special, îmi place și m-am adaptat“, a spus Nicolae Stanciu, într-un interviu pentru FRF TV.

Evoluții excelente pentru Wuhan

În ”Țara Pandemiei”, Stanciu are parte de multe meciuri amânate din cauza Covidului și ar putea avea probleme la revenirea în China. Acolo, el va trebui să stea două săptămâni în carantină, motiv pentru care echipa de club nu a vrut să-l lase să plece în România pentru meciurile naționalei din Liga Națiunilor.

Nicușor a avut evoluții excelente la echipa chineză Wuhan Three Towns, pentru care a reușit 7 goluri și 7 pase decisive în 14 meciuri.

Înaintea meciului de vineri din Finlanda, din Liga Națiunilor, România ocupă ultimul loc în grupă, cu doar trei puncte în patru meciuri.