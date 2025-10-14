search
Marți, 14 Octombrie 2025
Nick Kyrgios, implicat în cel mai recent conflict din tenisul mondial: „Nu mai este prietenul meu”

Publicat:

Rebelul tenisului mondial, australianul Nick Kyrgios (30 de ani, locul 661 ATP), a ieșit la bătaie cu noi declarații polemice.

Nick Kyrgios s-ar putea retrage din tenisul în 2026
Nick Kyrgios s-ar putea retrage din tenisul în 2026

Australianul a fost o vreme dușmanul lui Novak Djokovic și prietenul britanicului Andy Murray. Pe ultimul l-a lăudat astfel în timpul unui Instagram Live: „Ești mai bun decât sârbul”. Între timp, lucrurile s-au schimbat. A făcut pereche la dublu cu „Nole” și a luat distanță de scoțian.

Ajutor în momente grele

Relația Nick-Andy nu s-a limitat niciodată la tenis. Murray, fostul număr 1 mondial, a jucat un rol crucial în cea mai dificilă perioadă din viața australianului.

Întotdeauna a fost un mare susținător al meu. Odată, a observat semnele de pe corpul meu și m-a întrebat ce sunt. A încercat să mă sfătuiască, să mă ajute. Până în ziua de azi, sunt încă foarte recunoscător pentru tot ce a făcut”, a spus Kyrgios, cu recunoștință. Doi ani mai târziu față de aceste vorbe, lucrurile s-au schimbat.

Într-un interviu acordat podcastului Unscripted, Kyrgios a dezvăluit că relația sa cu Murray s-a răcit: „Nici măcar nu știu dacă l-aș mai considera un prieten, poate doar un coleg. Eram mult mai apropiați înainte. A fost unul dintre oamenii care m-au susținut cel mai mult în acea perioadă, dar acum abia dacă mai vorbim”.

A refuzat să vină la podcast

Cauza rupturii? Refuzul britanicului, dublu campion la Wimbledon, de a apărea în podcastul lui Kyrgios. „Am vrut să fie invitat într-un episod, dar a fost prea distant. Am vrut să-i spun: «Frate, găsește-ți puțin timp»”, a mărturisit australianul, cu amărăciune în glas.

În interviu, Kyrgios a discutat și despre o posibilă revenire în competițiile de tenis. A avut numeroase înscrieri la turnee, cu tot atâtea anulări. „În acest moment, doar mă antrenez și joc câteva meciuri, dar nu concurez. Sezonul turneelor ​​este aproape încheiat”, a explicat el. Scopul este însă clar: să se întoarcă la Melbourne. „Probabil voi juca la Australian Open, într-un fel sau altul. Vreau să-mi iau rămas bun de la turneu”, a declarat originar din Canberra.

Departe de Top 100, Kyrgios nu exclude posibilitatea de a se retrage în 2026: „Nu știu încă. Știu ce este nevoie pentru a concura la acel nivel și nu știu dacă corpul meu poate face față efortului”.

Sport

