Tabloul complet: cele 4 finale ale barajelor pentru Mondial au fost decise. Ce urmează pentru România

Joi au avut loc toate cele opt partide din semifinalele barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial din această vară.

Primul meci disputat a fost cel dintre Turcia și România, încheiat cu victoria gazdelor, 1-0, în timp ce restul confruntărilor au început mai târziu, de la ora 21:45. Într-un alt duel spectaculos, Kosovo s-a impus în deplasare în fața Slovaciei, scor 4-3, astfel că următorul adversar al „tricolorilor”, într-un joc fără miză programat marți, va fi reprezentativa slovacă.

Meci fără miză cu Slovacia, pe 31 martie

Finalele barajelor europene sunt programate pentru 31 martie, iar echipele câștigătoare își vor asigura prezența la turneul final găzduit de Statele Unite, Canada și Mexic.

Capul de afiș al zilei a fost confruntarea dintre Turcia și România, pierdută de selecționata noastră la limită. În urma acestui rezultat, România a ratat calificarea în finala play-off-ului pentru Mondial.

Cea mai spectaculoasă partidă s-a jucat în Slovacia, unde gazdele au cedat într-un meci plin de goluri în fața Kosovo, 3-4. Dacă ar fi trecut de Turcia, România ar fi întâlnit din nou selecționata kosovară. În schimb, tricolorii vor disputa un meci amical în deplasare contra Slovaciei, pe 31 martie.

Finalele barajelor pentru CM 2026:

Kosovo - Turcia;

Suedia - Polonia;

Bosnia - Italia;

Cehia - Danemarca.

Toate rezultatele înregistrate în semifinalele barajului pentru CM 2026: