search
Vineri, 27 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Tabloul complet: cele 4 finale ale barajelor pentru Mondial au fost decise. Ce urmează pentru România

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Joi au avut loc toate cele opt partide din semifinalele barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial din această vară.

Sandro Tonali, gol și pasă decisivă pentru Italia Foto/Platforma X
Primul meci disputat a fost cel dintre Turcia și România, încheiat cu victoria gazdelor, 1-0, în timp ce restul confruntărilor au început mai târziu, de la ora 21:45. Într-un alt duel spectaculos, Kosovo s-a impus în deplasare în fața Slovaciei, scor 4-3, astfel că următorul adversar al „tricolorilor”, într-un joc fără miză programat marți, va fi reprezentativa slovacă.

Meci fără miză cu Slovacia, pe 31 martie

Finalele barajelor europene sunt programate pentru 31 martie, iar echipele câștigătoare își vor asigura prezența la turneul final găzduit de Statele Unite, Canada și Mexic.

Capul de afiș al zilei a fost confruntarea dintre Turcia și România, pierdută de selecționata noastră la limită. În urma acestui rezultat, România a ratat calificarea în finala play-off-ului pentru Mondial.

Cea mai spectaculoasă partidă s-a jucat în Slovacia, unde gazdele au cedat într-un meci plin de goluri în fața Kosovo, 3-4. Dacă ar fi trecut de Turcia, România ar fi întâlnit din nou selecționata kosovară. În schimb, tricolorii vor disputa un meci amical în deplasare contra Slovaciei, pe 31 martie.

Finalele barajelor pentru CM 2026:

  • Kosovo - Turcia;
  • Suedia - Polonia;
  • Bosnia - Italia;
  • Cehia - Danemarca.

Toate rezultatele înregistrate în semifinalele barajului pentru CM 2026:

  • Turcia - România 1-0;
  • Italia - Irlanda de Nord 2-0;
  • Ucraina - Suedia 1-3;
  • Cehia - Irlanda 1-1, 4-3 d.l.d;
  • Danemarca - Macedonia de Nord 4-0;
  • Țara Galilor - Bosnia și Herțegovina 1-1, 2-4 d.l.d;
  • Polonia - Albania 2-1;
  • Slovacia - Kosovo 3-4.

Ghid de cumpărături

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

