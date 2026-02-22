FCSB se îndepărtează de play-off după victoria piteștenilor cu Farul. Scenariile în care roș-albaștrii ar mai putea urca în clasament

FC Argeș a făcut un pas decisiv în lupta pentru play-off, după victoria strânsă, 1-0, obținută în fața celor de la Farul Constanța. Golul care a înclinat balanța a venit la începutul reprizei secunde, în minutul 51, prin Ricardo Matos.

Succesul îi duce pe piteșteni la 46 de puncte și le oferă un avantaj de patru lungimi față de FC Botoșani, ocupanta locului 7. Singura echipă care mai poate pune presiune este FCSB, dacă își câștigă partida cu Metaloglobus București și se apropie la trei puncte. Piteștenii rămân în siguranță, totuși, având în favoarea lor rezultatele din meciurile directe, care le garantează prioritate dacă punctele se egalează.

În ultimele două etape, FC Argeș joacă în deplasare cu Dinamo București și pe teren propriu cu Unirea Slobozia. Trei puncte din aceste confruntări ar fi suficiente pentru a securiza prezența în play-off, chiar dacă FCSB ar ajunge la același total, grație victoriilor directe, 1-0 și 2-0.

Trei scenarii posibile pentru FCSB

Pentru ca FCSB să prindă play-off-ul cu 49 de puncte, trebuie să se îndeplinească cel puțin unul dintre următoarele scenarii:

FC Argeș să obțină cel mult două puncte din duelurile cu Dinamo și Unirea Slobozia;

CFR Cluj să adune maximum un punct din meciurile cu Farul și Dinamo;