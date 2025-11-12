Video Nadia Comăneci împlinește 64 de ani. „Zeița de la Montreal” s-a filmat dansând pe melodia „Trandafir de la Moldova”

Nadia Comăneci, cea mai mare gimnastă din istoria României, împlinește miercuri, 12 noiembrie, 64 de ani. Cu această ocazie, legenda sportului mondial a publicat un videoclip în care apare cântând și dansând pe melodia „Trandafir de la Moldova”, gest care a cucerit imediat fanii din întreaga lume.

Prima gimnastă din istorie notată cu 10

Născută la Onești, în 1961, Nadia Comăneci a început gimnastica la doar șase ani. A fost descoperită și antrenată de Béla și Márta Károlyi, iar talentul ei excepțional s-a remarcat rapid.

Momentul care a schimbat pentru totdeauna istoria gimnasticii a avut loc la Jocurile Olimpice din 1976, de la Montreal, unde Nadia, pe atunci în vârstă de 14 ani, a obținut primul 10 din istoria competiției olimpice.

La finalul competiției, Comăneci a adunat șapte note de 10, a câștigat trei medalii de aur, una de argint și una de bronz, devenind „Zeița de la Montreal”.

De-a lungul carierei, Nadia Comăneci adunat 18 medalii din aur la Olimpiada, campionatele mondiale și cele europene și alte 10 din argint și bronz. A fost, de asemenea, cea mai tânără campioană olimpică la individual compus și prima gimnastă care a câștigat trei ani la rând titlul european absolut.

Performanțele sale excepționale au transformat-o într-un simbol al gimnasticii mondiale, iar Laureus World Sports Academy a inclus-o printre cele mai bune sportive ale secolului XX.

Jocurile Olimpice:

1976: 3 medalii de aur (individual compus, paralele, bârnă), 1 argint (echipa), 1 bronz (sol)

1980: 2 aur (bârnă, sol), 2 argint (individual compus, echipa)

Campionatele Mondiale:

1978: aur (bârnă), 2 arginturi (echipa, sărituri)

1979: aur (echipa)

Campionatele Europene:

1975: 4 aururi (individual compus, paralele, bârnă, sărituri), 1 argint (sol)

1977: 2 aururi (individual compus, paralele), 1 argint (sărituri)

1979: 3 aururi (individual compus, sărituri, sol), 1 bronz (bârnă)

S-a retras din activitate în 1984, iar câțiva ani mai târziu, în noiembrie 1989, cu doar o lună înainte de Revoluție, a fugit din România și s-a stabilit în Statele Unite. Acolo s-a căsătorit cu gimnastul american Bart Conner și, împreună, continuă să promoveze sportul și educația tinerilor.

În prezent, Nadia Comăneci este președinte de onoare al Federației Române de Gimnastică și al Comitetului Olimpic și Sportiv Român, fiind implicată activ în numeroase proiecte internaționale.

Secretul unui stil de viață echilibrat

Deși a renunțat la sportul de performanță de mai bine de patru decenii, Nadia continuă să impresioneze prin forma fizică impecabilă.

„Fac mișcare în fiecare zi, 30 sau 40 de minute. Gimnastică, ciclism... Nu e mult, dar îmi e bine, mă simt mai bine şi gândesc mai bine. E important să-mi fac timp pentru ceva care e prioritatea mea”, spunea marea campioană anul trecut.

Și alimentația joacă un rol esențial în echilibrul ei. Ziua începe cu un suc proaspăt de portocale și o cafea cu lapte, iar micul dejun include pâine integrală prăjită, curcan și brânză. La prânz, preferă wraps cu resturi din cina anterioară, somon, humus și brânză, iar seara alege preparate ușoare, precum pește cu salată și humus.