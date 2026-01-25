Mutare imposibilă. UEFA blochează transferul lui Vladislav Blănuță la Dinamo București

UEFA a dat un răspuns în cazul lui Vladislav Blănuță (24 de ani), fotbalistul dorit de Dinamo București, iar vestea nu este favorabilă pentru echipa din Capitală.

Cosmin Mihalescu, directorul sportiv al lui Dinamo, declara recent că formația bucureșteană ar putea demara un transfer al jucătorului doar după ce situația privind dreptul său de joc la altă echipă va fi clarificată.

Jurnalistul ucrainean Mihailo Spivakovski a precizat însă că Blănuță nu va putea pleca de la Dinamo Kiev până la vară, deoarece regulamentul UEFA nu îi permite să evolueze pentru o a treia echipă în acest sezon.

„Dinamo a primit un răspuns de la UEFA în cazul Blănuță. Acesta nu va putea evolua în acest sezon pentru nicio altă echipă în afara, deoarece a fost trecut pe foaia de joc a Universității Craiova 1948 într-un meci oficial!”, a spus Spivakovski, citat de fanatik.ro.

Ce spune, mai exact, regulamentul UEFA

Vladislav Blănuță și-a început sezonul la FCU Craiova, unde a prins câteva meciuri în Liga a III-a. Când echipa olteană a fost exclusă din campionat, Blănuță se afla deja în Ucraina, la Dynamo Kiev.

Regulamentele UEFA spun că un jucător care a evoluat pentru două cluburi într-un sezon nu mai poate juca pentru o a treia echipă până la vară, ceea ce îi blochează momentan orice mutare.