search
Vineri, 7 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Vladislav Blănuță, primul gol pentru Dinamo Kiev! Reușită de senzație în Conference League

0
0
Publicat:

Vladislav Blănuță (23 de ani) a spart gheața la Dinamo Kiev. Atacantul român a înscris primul său gol pentru formația ucraineană, în victoria categorică obținută de echipa lui Sergey Rebrov, 6-0 cu Zrinjski Mostar, în etapa a treia din Conference League.

Vladislav Blănuță a făcut show în Conference League.
Vladislav Blănuță a marcat primul său gol pentru Dinamo Kiev | FOTO Dinamo Kiev

Blănuță a început meciul pe bancă și a intrat în minutul 67, la scorul de 4-0, în locul lui Eduardo Guerrero, panamezul care marcase și el mai devreme pentru 2-0.

Românul a profitat din plin de cele 25 de minute primite. În minutul 83, a fost la locul potrivit, a primit o pasă ideală de la Shaparenko și a trimis mingea în plasă, stabilind scorul final: 6-0 pentru Dinamo Kiev.

Partida s-a jucat pe Motor Lublin Arena, din Polonia, iar succesul e unul cu greutate pentru ucraineni, primul din acest sezon de Conference League, după eșecurile cu Samsunspor, scor 0-3, și Crystal Palace, scor 0-2. Victoria îi readuce pe „alb-albaștri” în cursa pentru fazele eliminatorii.

Transferul lui Blănuță, 2 milioane de euro

Transferat la începutul lui septembrie de la FCU Craiova, în schimbul a 2 milioane de euro, Blănuță a avut un start deloc simplu la Kiev. Problemele de adaptare și controversa din jurul unor postări vechi pro-Rusia i-au adus critici dure din partea fanilor.

Adrian Mititelu: „Blănuță nu are nicio problemă, am vorbit cu el!”

După ce din Ucraina au apărut zvonuri îngrijorătoare despre Vladislav Blănuță, Adrian Mititelu a ieșit la rampă și a pus lucrurile la punct. Patronul de la FCU Craiova a transmis că fostul său jucător este bine și că situația de la Dinamo Kiev e sub control.

"Nu are nicio problemă, chiar am vorbit cu el. Este vorba despre o facțiune mai ultranaționalistă. Au apărut multe minciuni despre situația lui de acolo. Ei acolo stau într-un campus la 20 km de Kiev și merg la mall la câteva zile, nu are nicio treabă.

Nu umblă escortat sau mai știu eu ce. Din contră, s-a întâlnit cu unii dintre fani, a făcut poze. Au trecut peste neînțelegerile de acolo. Chiar și la Craiova există un anumit grup care dacă vedeți ce îmi fac mie... Vă spun că Blănuță este din Hîncești, este european, nicio treabă cu Rusia.

Nu știu ce s-a întâmplat atunci pe contul lui, nu pot să-mi explic. Am primit o parte din bani de la Dinamo Kiev, iar zilele următoare voi mai încasa. Cei de acolo sunt foarte serioși", a spus Adrian Mititelu, pentru DigiSport.

Sport

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„A murit în brațele tatălui nostru”: Fostul rege al Spaniei, Juan Carlos, a dezvăluit cum și-a ucis din greșeală fratele acum 70 de ani
digi24.ro
image
VIDEO. Momentul în care o fetiță de 11 ani îl confruntă pe Putin: „Unchiul meu e trimis din nou la război”. Reacția liderului
stirileprotv.ro
image
Meteorologii au emis VREMEA pentru următoarele patru săptămâni. Care e prognoza pentru perioada 10 noiembrie – 8 decembrie 2025
gandul.ro
image
HOROSCOP 7 noiembrie 2025. Cerul deschide porțile transformării: mesajele astrelor pentru fiecare nativ
mediafax.ro
image
Darius Olaru, cerut de Jose Mourinho! Giovanni Becali are toate detaliile de culise: salariu cu 7 cifre! Exclusiv
fanatik.ro
image
Stenograme DNA: omul de afaceri Fănel Bogoș cerea „un portbagaj cu bunătăți” pentru liderul PNL Vaslui
libertatea.ro
image
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să fie ostracizat Serghei Lavrov
digi24.ro
image
O reclamă la „Dacia Duster” la Dinamo – FC Liverpool, din 1984! E pe bune! Cum a fost posibil
gsp.ro
image
Ion Țiriac a spus cine sunt "adevărații patrioți" ai României: "Vreau să vă mulțumesc!"
digisport.ro
image
VIDEO Un nou trend periculos a ajuns în România. Provocarea a luat amploare, iar specialiștii avertizează asupra riscurilor. Ce presupune "Raw Egg Trend"
stiripesurse.ro
image
Primarul din Livezile, acuzat că a agresat sexual o angajată, chiar la serviciu, și-a luat concediu. Ce spun colegii femeii
antena3.ro
image
Black Friday 2025. Reduceri de mii de lei la haine: cât costă o rochie sau un pardesiu
observatornews.ro
image
Dana Nălbaru și Dragoș Bucur, probleme cu vecinii din satul în care s-au mutat: 'Există două motive de tensiune'
cancan.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
prosport.ro
image
Ce este cifra octanică? Mulţi şoferi o văd la benzinării, dar nu ştiu ce e
playtech.ro
image
Patronul despre care Mitică Dragomir a zis că „va fi miliardar”, suporter de lux pentru FCSB la meciul de la Basel! Cum a trăit în tribune golul lui Darius Olaru. Video
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitură de proporții: 17 arbitri şi preşedintele unui club de primă ligă, arestați în scandalul pariurilor din fotbal
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
Noi detalii despre starea de sănătate a lui Horia Moculescu: Acesta este intubat și se află la ATI
kanald.ro
image
Telefoanele mobile vor dispărea. Când spune Elon Musk că se va întampla și...
playtech.ro
image
Medicii au făcut anunțul despre starea lui Horia Moculescu, la scurt timp după ce a ajuns pe secția ATI: „Problemele, din păcate, își spun cuvântul...”
wowbiz.ro
image
Bani pentru bunici, înainte de Crăciun: Când va intra a „13-a pensie” pentru cei cu pensii mici
romaniatv.net
image
Ce este „Trigonul de apă”, unul dintre cele mai rare fenomene astrologice posibile. Cum influențează zodiile în primele săptămâni din noiembrie
mediaflux.ro
image
O reclamă la „Dacia Duster” la Dinamo – FC Liverpool, din 1984! E pe bune! Cum a fost posibil
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Răsturnare de situație în cazul morții Andreei Cuciuc. Ce ascundea familia? Acuzații și dezvăluiri incredibile despre moartea adolescentei la Balul Bobocilor. La ce presiuni a fost supusă familia
actualitate.net
image
Horoscop săptămâna 7-13 noiembrie. Risc de pierderi pentru Berbeci, posibile câștiguri financiare pentru Lei, noi capitole pentru Scorpioni
click.ro
image
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
click.ro
image
Ies la iveală detalii șocante despre viața Ștefaniei Szabo. Fostul soț al medicului ar fi avut o viață dublă
click.ro
Orlando Bloom foto Profimedia jpg
„Jos pantalonii!” Actorul satisfăcut oral de fiecare dată când spăla vasele. Oare ce se întâmpla când dădea cu aspiratorul?...
okmagazine.ro
Kylie Minogue foto Profimedia jpg
A învins cancerul, a trecut peste eșecuri amoroase, iar acum, la 57 de ani, Kylie Minogue e mai sexy ca niciodată!
clickpentrufemei.ro
L0019549 jpg
Împăratul Frankenstein: Despre experimentele sadice ale lui Frederic al II-lea și legătura cu România
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
image
Horoscop săptămâna 7-13 noiembrie. Risc de pierderi pentru Berbeci, posibile câștiguri financiare pentru Lei, noi capitole pentru Scorpioni

OK! Magazine

image
”Prințul pervers”, cu o soție pe măsură! Sarah Ferguson a avut o aventură chiar când era însărcinată cu Prințesa Eugenie

Click! Pentru femei

image
A învins cancerul, a trecut peste eșecuri amoroase, iar acum, la 57 de ani, Kylie Minogue e mai sexy ca niciodată!

Click! Sănătate

image
Cancer gastric: 5 simptome „inofensive” care nu trebuie ignorate