Vladislav Blănuță, primul gol pentru Dinamo Kiev! Reușită de senzație în Conference League

Vladislav Blănuță (23 de ani) a spart gheața la Dinamo Kiev. Atacantul român a înscris primul său gol pentru formația ucraineană, în victoria categorică obținută de echipa lui Sergey Rebrov, 6-0 cu Zrinjski Mostar, în etapa a treia din Conference League.

Blănuță a început meciul pe bancă și a intrat în minutul 67, la scorul de 4-0, în locul lui Eduardo Guerrero, panamezul care marcase și el mai devreme pentru 2-0.

Românul a profitat din plin de cele 25 de minute primite. În minutul 83, a fost la locul potrivit, a primit o pasă ideală de la Shaparenko și a trimis mingea în plasă, stabilind scorul final: 6-0 pentru Dinamo Kiev.

Partida s-a jucat pe Motor Lublin Arena, din Polonia, iar succesul e unul cu greutate pentru ucraineni, primul din acest sezon de Conference League, după eșecurile cu Samsunspor, scor 0-3, și Crystal Palace, scor 0-2. Victoria îi readuce pe „alb-albaștri” în cursa pentru fazele eliminatorii.

Transferul lui Blănuță, 2 milioane de euro

Transferat la începutul lui septembrie de la FCU Craiova, în schimbul a 2 milioane de euro, Blănuță a avut un start deloc simplu la Kiev. Problemele de adaptare și controversa din jurul unor postări vechi pro-Rusia i-au adus critici dure din partea fanilor.

Adrian Mititelu: „Blănuță nu are nicio problemă, am vorbit cu el!”

După ce din Ucraina au apărut zvonuri îngrijorătoare despre Vladislav Blănuță, Adrian Mititelu a ieșit la rampă și a pus lucrurile la punct. Patronul de la FCU Craiova a transmis că fostul său jucător este bine și că situația de la Dinamo Kiev e sub control.

"Nu are nicio problemă, chiar am vorbit cu el. Este vorba despre o facțiune mai ultranaționalistă. Au apărut multe minciuni despre situația lui de acolo. Ei acolo stau într-un campus la 20 km de Kiev și merg la mall la câteva zile, nu are nicio treabă.

Nu umblă escortat sau mai știu eu ce. Din contră, s-a întâlnit cu unii dintre fani, a făcut poze. Au trecut peste neînțelegerile de acolo. Chiar și la Craiova există un anumit grup care dacă vedeți ce îmi fac mie... Vă spun că Blănuță este din Hîncești, este european, nicio treabă cu Rusia.

Nu știu ce s-a întâmplat atunci pe contul lui, nu pot să-mi explic. Am primit o parte din bani de la Dinamo Kiev, iar zilele următoare voi mai încasa. Cei de acolo sunt foarte serioși", a spus Adrian Mititelu, pentru DigiSport.